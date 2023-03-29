Apple'a suçlama: Çalışanları yasa dışı yollarla işten çıkarıyor Amerika İletişim İşçileri, Apple'ın çalışanları yasa dışı bir şekilde işten çıkardığını söylüyor.

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Son zamanlarda birçok teknoloji şirketi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ise şimdiye kadar herhangi bir toplu işten çıkarma yapmadı.

Apple'a suçlama

Amerika İletişim İşçileri, Apple'ın çalışanları yasa dışı bir şekilde işten çıkardığını söylüyor.

Amerika İletişim İşçileri (CWA) sendikası tarafından Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) yeni suç duyurusunda bulunuldu.

CWA, Apple'ın beş Kansas City çalışanını sendikal örgütlenme çabalarına misilleme olarak işten çıkardığını iddia ediyor.

Beş vakanın her birinde Apple'ın işten çıkarmalara gerekçe olarak işe geç gelme ve formları uygunsuz doldurmayı gösterdiği bildirildi.

İşten çıkarılan çalışanlardan biri olan Gemma Wyatt, bir ay içinde üç kez vardiyasına yaklaşık bir dakika geç kaldığı için disiplin cezası aldığını söylüyor.

Apple’ın sendikalaşmaya çalışan mağazaları kasıtlı olarak engellemeye çalıştığı biliniyor.