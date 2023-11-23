Apple'dan büyük yenilik: iPhone kameraları tamamen değişiyor Apple, iPhone telefonlarda kamera sensörlerini kendisi üretmek için çalışmalar yürütüyor ve artık Sony'ye bağlı kalmak istemiyor.

ensonhaber.com

Akıllı telefon kameralarının büyük bir çoğunluğunda Sony üretimi IMX sensörlerini görüyoruz.

Her ne kadar OmniVision ve Samsung da kendi kamera sensörleriyle sektörde büyük çıkışlar yapsa da Sony şu anda bu pazarın hakimi.

Akıllı telefon üreticilerinin neredeyse hepsi, cihazlarında kullanılan kamera sensörlerinin üretici bilgisini paylaşıyor, Apple ise herhangi bir bilgi vermiyordu.

CEO Tim Cook, geçtiğimiz yıl Sony’nin Japonya’daki tesislerini ziyaret ettikten sonra, iPhone'larda Sony kameralar kullandıklarını doğrulamıştı.

Apple, kameraları kendisi üretmek istiyor

Apple'ın donanım ve yazılımı mükemmel bir şekilde bütünleştirme arayışının, iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlar için 'A' serisi ve 'M' serisi işlemcileri geliştirmenin çok ötesine geçeceği bildiriliyor.

Apple, kamera sensörleri de dahil olmak üzere daha birçok donanım bileşeninin tasarımını kendi bünyesine taşımayı planlıyor.

Apple için kameraların öneminin, Apple Vision Pro karma gerçeklik cihazı ve otonom sürüş sistemleri gibi gelecek uygulamalarda da artmaya devam ediyor.

Günümüzün en iyi kameralı telefonlarının neredeyse tamamı, mükemmel sonuçlar veren Sony'nin kamera sensörlerinden birini kullanıyor ve Apple da buna yabancı değil.

Sony'nin kamera sensörlerinden kendi kamera sensörlerine geçmek, gelecekteki iPhone'ları fotoğrafçılık ve video alanında daha yüksek seviyelere taşıyabilir. Ancak bunun tam tersi de yaşanabilir.

Mevcut iPhone 16 kamera söylentileri, Apple'ın bir sonraki amiral gemisi telefonunun Sony'nin CMOS görüntü sensörüne sahip olacağını gösteriyor.

Bu nedenle, şirket içi geliştirilen bir kamera sensörünün eşlik ettiği bir iPhone'u görmemiz muhtemelen biraz zaman alacak.