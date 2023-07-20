Apple'dan ChatGPT'ye rakip! AppleGPT test ediliyor Apple, ChatGPT ve Google Bard'a rakip olacak yapay zeka sohbet robotu olan "AppleGPT" üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin kendine has bir dil modeli oluşturabilmek için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

ensonhaber.com

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple; OpenAI, Google ve diğerlerine meydan okumak için yapay zeka araçları geliştiriyor.

Apple, teknolojiyi tüketicilere sunmak için henüz bir strateji belirlemedi, ancak şirketin gelecek yıl yapay zeka ile ilgili önemli bir duyuru yapmayı hedeflediği bildiriliyor.

Apple, ChatGPT ve Google Bard'a rakip olacak yapay zeka sohbet robotu olan "AppleGPT" modelini gelecek yıl karşımıza çıkarabilir.

Şu anda ticari olarak mevcut olan diğer yapay zeka modellerine benzer bir yapıya sahip AppleGPT, özetleme yapabilme ve şimdiye kadar öğretilmiş soruları yanıtlama yeteneğine sahip.

Apple çalışanları kullanıyor

Apple çalışanları, ürün prototiplerini oluşturmak için AppleGPT aracını kullanıyor. Ayrıca sohbet botu, metni özetlemek ve eğitildiği verilere dayalı olarak soruları yanıtlamak için kullanılabiliyor.

Şirketin sohbet robotu, onu şu anda ticari olarak mevcut olandan ayıran herhangi bir ek özelliğe sahip olmadığı için Bard, ChatGPT ve Bing AI'ye benziyor.

İş ilanları yayınladı

Rapor, Apple'ın üretici yapay zeka yeteneği arayışında olduğu bir dönemde geldi. Şirket, üretken yapay zeka konusunda uzman arayan kariyer sayfasında birkaç iş ilanı da yayınladı.

İlan sayfasında, şirketin "geniş dil modelleri ve üretken yapay zeka konusunda sağlam bir anlayışa" sahip mühendisler aradığı bilgisi yer aldı.

Google, Microsoft ve Meta gibi şirketler, üretken yapay zeka ürünlerini halka sunmak için hızla hareket ederken, Apple yapay zeka cephesinde biraz sessiz kaldı.

Teknoloji devi, yıllardır ürün ve uygulamalarında yapay zeka özellikleri yayınlasa da şimdi makale ve resim taslağı hazırlama gibi görevlerde yardımcı olabilecek üretken yapay zeka araçlarına yönelik tüketici talebini yakalamaya çalışıyor.