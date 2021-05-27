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    Apple'dan kripto paralara yeşil ışık: İş ilanı yayınladı

    Yeni iş geliştirme müdürü ilanı veren Apple; dijital cüzdanlar, ödeme yöntemleri ve kripto paralarda deneyimli kişiler arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 14:14
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    Apple'dan kripto paralara yeşil ışık: İş ilanı yayınladı

    Son dönemlerde, büyümeye devam eden kripto para piyasasına olan kurumsal ilgi artıyor.

    Tesla, MicroStrategy ve PayPal gibi dev şirketler, özellikle Bitcoin'e ciddi yatırımlar yaparken, ABD'li teknoloji devi Apple'dan da bir hamle geldi.

    Apple'ın Cüzdanlar, Ödemeler ve Ticaret Bölümü tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanına göre şirket, başvuracak kişilerin kripto para konusunda 5 yıl veya daha uzun bir deneyime sahip olmasını istiyor.

    APPLE, KRİPTO PARALARI ÖDEMELERDE KULLANABİLİR

    2 trilyon dolardan fazla piyasa değeri olan Apple’ın kripto para konusunda deneyimi olan yönetici araması, gelecek planları hakkında bize ipucu veriyor.

    Örneğin şirket, gelecekte kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul edip dijital cüzdanlarına ekleyebilir. Ancak şirketin, bu paraları kesin olarak kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.

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