Apple'dan Rusya'ya yeni yaptırım: Uygulamalar yasaklandı

Apple, Rus sosyal ağ VKontakte'ye (VK) ait bazı uygulamaları App Store'dan kaldırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok teknoloji şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Örneğin, bu yılın başlarında Apple, Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya’daki tüm ürünlerinin satışını durdururken, aynı zamanda Apple Pay’i de sınırlamıştı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Batı’dan Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Apple, uygulama mağazası App Store’da Rus teknoloji devinin uygulamalarını kaldırdı. Merkezi Saint Petersburg’da bulunan VKontakte’ye (VK) ait bazı uygulamaların Apple tarafından kaldırıldığı belirtildi.

VK ve Apple doğruladı

VK'den yapılan açıklamada, uygulamaların kaldırıldığı doğrulanırken, şirketin İOS için uygulama geliştirmeye devam edeceği belirtildi.

Apple da uygulamaları kaldırdığını ve VK’nın geliştirici hesaplarını kapattığını doğruladı.