Apple'dan sürpriz: iPhone'dan önce katlanabilir iPad geliyor Apple'ın katlanabilir iPad üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki yıl sonuna doğru cihazın duyurusunu yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

ensonhaber.com

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple'dan katlanabilir bir iPhone modeli bekleyenler, biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Yeni gelen raporlara göre Apple, katlanabilir bir iPhone tanıtmadan önce katlanabilir bir iPad modeli piyasaya sürecek.

Şirketin tedarik zincirinde yer alan bir kaynağa göre, birkaç yıldır katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı söylenen Apple, yakın gelecekte katlanabilir ekranlı bir iPad piyasaya sürmeye çok sıcak bakıyor.

Gelecek yıl tanıtılabilir

Apple'ın katlanabilir iPad üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki yıl sonuna doğru cihazın duyurusunu yapmaya hazırlandığı söyleniyor.

Şirket, katlanabilir ekranlar konusunda iPad'e odaklanmaya daha sıcak bakıyor, çünkü iPad modelleri şirketin ürün satışlarının nispeten küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bu da potansiyel sorunların daha kolay yönetilebileceği anlamına geliyor.

Apple'ın 2024 yılı sonunda yapılması planlanan küçük ölçekli üretim öncesinde katlanabilir iPad geliştirme üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Apple'ın cihazı 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında duyuracağı öne sürüldü. Şirketin bu aşamadaki ana hedefi ise daha uygun maliyetli bir tasarım elde etmek.

Teknoloji devinin, ekran konusunda endişelerinin olduğu, mekanik tasarım çözümleri için Samsung ve LG ile anlaştığı söyleniyor.

Apple’ın katlanabilir iPad’inin ekranının ise tamamen açıldığında 20.25 inç büyüklüğe ulaşması bekleniyor.