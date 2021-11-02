Apple'ın 200 TL'lik parlatma bezine yoğun talep

Apple, tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma bezini ülkemizde 200 TL'ye satışa sunmuştu. Şirket, dünya genelindeki yoğun talep nedeniyle teslimat sürelerini 10-12 haftaya çıkardı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile yeni MacBook Pro, AirPods 3 ve şlrketin yeni çipleri M1 Pro ve M1 Max modellerini duyurmuştu.

ABD'li şirket, ardından Türkiye resmi sitesini yeniledi ve tanıtılan ürünlerin fiyatlarını açıkladı. Bu ürünlerden belki de en dikkat çekici olanı ise tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma beziydi.

Yurt dışı fiyatı 19 dolar olan bu basit bez, ülkemizde 199 TL'ye satışa sunulunca, birçok sosyal medya kullanıcısı yüksek fiyatlandırmadan dolayı Apple'ı eleştirdi.

APPLE SATIŞLARDAN MEMNUN

Apple, dünya genelinde parlatma bezinin satışlarından oldukça memnun. Şirket; yoğun talep nedeniyle, sipariş veren kullanıcıların teslimat sürelerini 10-12 haftaya kadar çıkarmak zorunda kaldı.

Bir Apple yetkilisi, New York Times'a yaptığı açıklamada, şirketin parlatma bezine talebin bu kadar yüksek olmasına hiç şaşırmadığını belirtti.

Yetkili, kumaşın çok etkili olduğunu ve özel bir açık gri renk de dahil olmak üzere özel olarak tasarlandığını söyledi.

Apple, kumaşın dokunmamış bir mikrofiberden yapıldığını belirtiyor, ancak daha fazla ayrıntı vermiyor.

Apple, ürün sayfasında bezle ilgili "Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler." ifadelerini kullanıyor.

