Apple'ın AirTag uygulaması Android için yayınlandı

Apple, kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yarayan AirTag cihazı için Google Play Store'da yeni bir uygulama kullanıma sundu.

Apple'ın, 20 Nisan'da "Spring Loaded" ismini verdiği etkinlikte tanıtılan yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyarıyor.

AirTag kablosuz aparatında, NFC desteği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde, üzerinde AirTag cihazı bulunan bir eşyanız kaybolduğunda, eşyayı bulan kişi telefonunu AirTag'e yaklaştırdığında sahibinin bilgileri ekranda yer alıyor.

AMACI DIŞINDA KULLANIM ARTMIŞTI

Bu tür takip teknolojilerinin kötüye kullanımına dair son örnek, geçtiğimiz günlerde ABD'den gelmişti. Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirildi ve gizlice takip edildi.





ANDROID UYGULAMASI YAYINLANDI

İşte bu durumun önüne geçmek isteyen Apple, Android'in uygulama mağazası Google Play Store'da Tracker Detect isimli yeni bir uygulama yayınladı.

AirTag cihazı ile takip edildiğini düşünen kullanıcılar, bu uygulama sayesinde çevredeki AirTag cihazlarını tarayıp yerlerini tespit edebilecek.

AirTag cihazı, eğer 10 dakikadan fazla bir süredir kullanıcıyla birlikte hareket ediyorsa, uygulama bir ses çalarak onu bulmaya yardımcı olacak.

Eğer siz de AirTag cihazları ile gizlice takip edildiğinizi düşünüyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan Apple'ın Tracker Detect android uygulamasını indirebilirsiniz.