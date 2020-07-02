Apple'ın akıllı gözlükleri için oluşturulan konsept video

Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen artırılmış gerçeklik gözlüğü ile ilgili bir konsept tasarım videosu yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir raporda; Apple'ın, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin geliştirilmesiyle ilgili bazı sorunlarla karşılaştığı ve şirketin, artırılmış gerçekliğe sahip gözlük teknolojisini geçici olarak durdurma kararı aldığı yer almıştı.

Ancak güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüklerinde neredeyse sona yaklaştığını ve seri üretim aşamasına geldiğini bildirmişti.

Her ne kadar Apple'ın artılmış gerçeklik gözlükleri hakkında pek bir bilgi ortaya çıkmasa da bir tasarımcı, Apple gözlüğünün nasıl görünebileceğini ortaya koyan bir konsept tasarım videosu yaptı.

iPHONE'LARA BAĞLI ÇALIŞACAK

İddialara göre Apple'ın yeni akıllı gözlüğünün üzerinde herhangi bir işlemci veya grafik birimi bulunmayacak. Gözlükler, tamamen iPhone veya iPad'lere bağlı bir şekilde çalışacak. Ancak oluşturulan konsept videoda, gözlüğün üzerinde bir işlemci yer aldığı görülüyor.

Gözlüklerin üzerinde ise nereye baktığınızı tespit edebilen bir kamera yer alacak. Ayrıca Apple, bu gözlükleri ayrı bir cihaz olarak değil, iPhone aksesuarı olarak kullanıcılara sunacak.

Ancak bütün bu söylentilerin yalnızca birer iddiadan ibaret olduğu hatırlatmakta fayda var.

2022'DE SATIŞA ÇIKABİLİR

Apple tahminleri söz konusu olduğunda oldukça başarılı işlere imza atan analist Ming-Chi Kuo, artırılmış gerçekliğe sahip Apple gözlüklerinin 2022'de satışa çıkacağını söylemişti.

Kuo ayrıca, Apple'ın gözlükler için çalıştığı bir şirketin tedarik zinciri bilgileri aracılığıyla bu bilgiyi doğruladığını da açıklamıştı.