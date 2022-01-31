Apple'ın aktif cihaz sayısı 1,8 milyara çıktı

Tim Cook, Apple'ın şu anda 1,8 milyar aktif cihaza sahip olduğunu duyurdu.

Apple, tatil sezonunda her zamankinden daha fazla satış yaptı ve 2021'deki büyüme, şirketin 150 milyondan fazla aktif cihaz kazanmasını sağladı.

Yatırımcılarla yapılan bir kazanç çağrısı sırasında konuşan Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın şu anda 1,8 milyar aktif cihaza sahip olduğunu açıkladı.

Bu rakam, Apple'ın bir yıl önce bildirdiği 1,65 milyar ve Ocak 2020'de açıkladığı 1,5 milyar aktif cihazdan daha fazla.

AKTİF iPHONE KULLANICILARI 1 MİLYARI AŞTI

Cook cihaz ayrıntılarına daha derinlemesine girmese de Apple, bir yıl önce 1 milyar aktif iPhone kullanıcısına ulaşmıştı.

Apple, son 90 gün içinde bir Apple hizmetine bağlı olduğu sürece cihazları "aktif" olarak adlandırıyor.

Grafik: Aktif Apple cihazlarının yıllara göre değişimi (milyar):

Apple'ın en büyük rakiplerinden Google, geçen yıl Google Play Store'a erişimi olan 3 milyardan fazla aktif Android cihazı olduğunu açıklamıştı.

Alternatif mağazaları kullananlar da hesaba katıldığında, Android tabanlı cihazların gerçek sayısı muhtemelen 3 milyardan çok daha fazla.

Microsoft, bu haftanın başlarında şu anda 1,4 milyar aktif Windows 10 ve Windows 11 cihazı (Xbox konsolları dahil) olduğunu duyurdu.