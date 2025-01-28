Apple'ın AR gözlükleri en az 3 yıl sonra satışa çıkacak

Haber Merkezi

Apple, artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri üzerinde çalışıyor. Apple Glass adını alacak olan bu gözlükler, en az 3 yıl sonra piyasaya sürülecek.

Apple CEO'su Tim Cook, sanal gerçeklik (VR) yerine AR teknolojisine daha fazla önem veriyor.

VR, kullanıcıları tamamen sanal bir ortama sokarken, AR gerçek dünyanın üzerine bilgisayar tarafından üretilen görüntüler yerleştiriyor. Google Haritalar'ın Canlı Görünüm özelliği, AR'ye iyi bir örnek.

APPLE, RAKİPLERİNİN GERİSİNDE

Apple, Vision Pro gözlüklerinin geliştirilmesiyle meşgulken, Meta ve Google gibi rakipleri AR gözlükleri konusunda daha hızlı davrandı.

Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri video kaydı ve görüntülü görüşme yapabiliyor. Google ise Samsung ile iş birliği yaparak yeni nesil AR gözlükleri üzerinde çalışıyor.

Vision Pro, Apple'ın beklediği başarıyı gösteremedi. Yüksek fiyatı ve sınırlı kullanım alanları, kullanıcıları Vision Pro'dan soğuttu. Ancak bu başarısızlık, Apple'ın AR gözlüklerine odaklanmasını sağladı.

Apple Glass, Vision Pro'da kullanılan VisionOS işletim sisteminin uyarlanmış bir sürümünü kullanacak.

DAHA UCUZ VİSİON PRO MODELLERİ

Apple, AR gözlüklerinden önce Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı versiyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

AirPods benzeri kamera donanımlı cihazlar ve Meta'nın Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak gözlükler de geliştirme aşamasında.