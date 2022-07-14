Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ile yollar tamamen ayrıldı

27 yıllık Apple kariyerine 2019'da son veren baş tasarımcı Jony Ive, Apple ile olan bağını tamamen kopardı.

27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, 2019 yılında Apple'dan ayrılmıştı.

2019'un sonlarına doğru kendi tasarım firması olan LoveFrom’u kuran Ive, Apple'dan ayrıldığı gün yeni tasarım firması LoveFrom aracılığıyla Apple ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

İki şirket arasında imzalanan 100 milyon dolarlık sözleşme, Apple'ı LoveFrom'un ana müşterisi haline getirdi.

Apple ile bağı tamamen koptu

Ive, Apple ile olan danışmanlık anlaşmasını 3 yılın ardından sonlandırdı. Böylece Apple ile Ive arasında uzun yıllar var olan bağ tamamen kopmuş oldu.

Ayrılığın nedeni tam olarak bilinmese de bazı Apple yöneticilerinin, Ive'ın tasarım firmasının Apple'dan tasarımcı transfer etmesinden rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Ayrıca iş birliği süresince, LoveFrom'un Apple'a rakip olduğu düşünülen projelerde çalışmasına izin verilmiyordu.

Jony Ive kimdir

Apple'nin finansal açıdan sıkıntı yaşadığı 1996 yılında şirketin tasarım stüdyosunun şefi görevine getirilen Jony Ive, oluşturduğu ürün tasarımlarıyla şirketin büyümesinde etkin rol oynadı.

Apple kurucusu Steve Jobs'un "Apple'daki ruh eşim" olarak tanımladığı Ive, 30 yıla yaklaşan Apple kariyerinde sayısız proje gerçekleştirmenin ve kalıcı eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşadı.

Ive'ın imzasının bulunduğu Apple ürünleri arasında 1998 yılında tanıtılan iMac, 2001 yılında tanıtılan iPod, 2007 tanıtılan iPhone, 2008 yılında tanıtılan MacBook Air, 2010 yılında tanıtılan iPad, 2015 yılında tanıtılan Apple Watch, 2016 yılında tanıtılan AirPods ürünleri bulunuyor.