Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, neden istifa ettiğini açıkladı

Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive, neden istifa ettiğini açıkladı

27 yıllık Apple kariyerine 2019'da son veren baş tasarımcı Jony Ive, istifa kararı almasının ardında yatan nedenleri paylaştı.

27 yıl boyunca Apple'da görev yapan, şirketin bir dünya markası haline gelmesine oldukça büyük katkı sağlayan ve Apple'ın iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürününün tasarımında imzası bulunan baş tasarımcı Jony Ive, 2019 yılında Apple'dan ayrılmıştı.

2019'un sonlarına doğru kendi tasarım firması olan LoveForm’u kuran Ive, Apple'dan neden istifa ettiğini yıllar sonra açıkladı.

Apple Watch süreci istifayı tetikledi

Apple’ın baş tasarımcısı ve Steve Jobs’un ortağı Jonathan Ive, 2014'teki ilk Apple Watch'ın duyurulmasından önce 25 milyon dolarlık bir bütçe istedi.

Apple Watch’ın daha çok bir moda aksesuarı tarzında ve daha ihtişamlı bir ürün olmasını isteyen Ive'ın istekleri, Tim Cook'un ekibi tarafından karşılık bulmadı.





Sonraki ürünlerde Apple, Ive’ı tasarım sürecinin içerisine dahil etmemeye başladı ve bu durum zaman geçtikçe daha da arttı.

Artık şirketteki görevini tam anlamıyla yerine getirememeye başlayan baş tasarımcı Jony Ive, şirketten istifa etmeye karar verdi ve kendi tasarım şirketini kurdu.

Jony Ive kimdir

Apple'nin finansal açıdan sıkıntı yaşadığı 1996 yılında şirketin tasarım stüdyosunun şefi görevine getirilen Jony Ive, oluşturduğu ürün tasarımlarıyla şirketin büyümesinde etkin rol oynadı.

Apple kurucusu Steve Jobs'un "Apple'daki ruh eşim" olarak tanımladığı Ive, 30 yıla yaklaşan Apple kariyerinde sayısız proje gerçekleştirmenin ve kalıcı eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşadı.

Ive'ın imzasının bulunduğu Apple ürünleri arasında 1998 yılında tanıtılan iMac, 2001 yılında tanıtılan iPod, 2007 tanıtılan iPhone, 2008 yılında tanıtılan MacBook Air, 2010 yılında tanıtılan iPad, 2015 yılında tanıtılan Apple Watch, 2016 yılında tanıtılan AirPods ürünleri bulunuyor.