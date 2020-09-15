Apple'ın daha ucuz akıllı saati Apple Watch SE tanıtıldı: İşte Apple Watch SE fiyatı ve özellikleri

Apple'ın daha ucuz akıllı saati Apple Watch SE tanıtıldı: İşte Apple Watch SE fiyatı ve özellikleri

Apple'ın daha ucuz akıllı saat modeli Apple Watch SE, az önce düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. İşte Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı.

Apple Watch SE, daha uygun fiyatlı bir Apple Watch modeli olarak kullanıcılarla buluşacak.

Apple'ın, yeni Apple Watch SE modelinde daha düşük maliyetli parçalara ve biraz eski bir tasarıma yer vermesi bekleniyor. Ancak saatin yazılım deneyimi ve diğer birçok özelliği mevcut Apple Watch modelleri ile neredeyse aynı.

İşte Apple Watch SE ile ilgili bilmeniz gereken her şey!





APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

Apple Watch Series 3'ün halefi olan Apple Watch SE, daha ucuz fiyatlı bir Apple Watch modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Apple Watch SE; düşme algılama, pusula, altimetre, yüzmeye dayanıklı kasa, Aile Kurulumu, uyku takibi ve yeni Apple Watch Series 6'da bulunan diğer imza özellikleri dahil olmak üzere Series 3'ün pek çok özel özelliğini barındırıyor.

Apple Watch SE ekranında maalesef "her zaman açık ekran" özelliği bulunmuyor.

Apple Watch Series 3'ten neredeyse iki kat performanslı çalışan S5 işlemcisinden güç alan Apple Watch SE, watchOS 7 işletim sistemini çalıştıracak.

Mesafe, tempo, tur, kadans, yakılan kalori ve kalp atış hızı gibi ölçümleri görüntülemek için bileğinizi kaldırmanız yeterli. Saatte yer alan hep açık altimetre özelliği, yokuş inip çıkarken yükseklikteki değişimi gerçek zamanlı olarak görmenize olanak veriyor.

Sağlık uygulamalarıyla da önce çıkan akıllı saat, vücudunuzla ilgili daha bilgili olmanızı sağlıyor ve daha iyi alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı oluyor.

Apple Watch SE, kalp atış hızınızı takip ediyor ve yolunda gitmeyen bir şey olursa önlem almanız ve bir doktora danışmanız için size haber veriyor, hatta acil durumlarda yardım bile çağırabiliyor.

APPLE WATCH SE FİYATI

Tüm bu özellikler ile birlikte Apple Watch SE, 279 dolardan satışa çıkacak. Ayrıca saatin kutusundan yine şarj adaptörü çıkmayacak.

APPLE WATCH SE TÜRKİYE FİYATI

Apple, Apple Watch SE modelinin Türkiye fiyatını 2 bin 699 lira olarak açıkladı.

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