Apple'ın dün akşamki etkinliğinde yapılan 7 önemli duyuru

Apple'ın dün akşam gerçekleştirdiği "Spring Loaded" isimli etkinlikte tanıtılan en önemli 7 ürünü sizler için derledik.

Apple, dün akşam TSİ 20.00'de başlayan "Spring Loaded" isimli etkinlikte yeni ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmış ve biz de sizlerle paylaşmıştık.

Etkinliği yakından takip edemeyenler için, Apple'ın duyurusunu yaptığı 7 önemli ürüne gelin hep birlikte daha yakından bakalım.

1- YENİ iPAD PRO

Apple; MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerinde de yer alan M1 işlemcisinden güç alan yeni iPad Pro modelini tanıttı.

11 ve 12.9 inç ekran büyüklüğüne sahip yeni iPad Pro'nun grafik performansı 1500 kat daha hızlı. Ayrıca tablet; Thunderbolt, 5G bağlantısı ve geliştirilmiş bir kamerayla karşımıza çıkıyor.

Yeni iPad Pro hakkında detaylı bilgi için "Apple, M1 işlemcili yeni iPad Pro'yu tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri" haberimize göz atabilirsiniz.

2- YENİDEN TASARLANAN iMAC

Apple, M1 çipine sahip tamamen yeniden tasarlanmış bir iMac tanıttı. Tamamen ince tasarıma, 24 inç ekrana, 1080p FaceTime kameraya ve yedi farklı renge sahip yeni iMac, kimlik doğrulama için Touch ID içeren yeni bir kablosuz klavye ile birlikte geliyor.

Yenilenen iMac hakkında detaylı bilgi almak ve fiyatına göz atmak için "Apple, gücünü M1 çipinden alan yeni iMac modelini tanıttı" başlıklı haberimize göz atmayı unutmayın.

3- KAYIP EŞYANIZI BULMAYA YARAYAN AIRTAG

Apple, uzun süredir söylentilere konu olan AirTag öğe izleyicilerilerini etkinlikte tanıttı. Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılacak ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde sizi bildirimle uyaracak.

AirTag ile ilgili detaylı bilgi için "Apple, 30 dolarlık yeni AirTag takip cihazını tanıttı" başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz.

4- A12 BIONIC ÇİPİNDEN GÜÇ ALAN YENİ APPLE TV

Apple; iPhone XS, XS Max ve XR'de bulunan A12 Bionic çip ile donatılmış yeni bir Apple TV 4K modeli tanıttı.

Artık HDR ve yüksek kare hızlı videoları oynatabilen yeni Apple TV'nin 32GB depolama sürümü 179 dolardan başlan fiyatlarla mayıs ayının ikinci haftası satışa çıkacak.

5- YENİLENEN APPLE TV KUMANDASI

Apple, alüminyumdan yapılmış ve üstünde bir tıklama pedi bulunan yeni bir Apple TV uzaktan kumandasını tanıttı. Yeniden tasarlanan kumandanın yan tarafında bir de SIRI düğmesi bulunuyor.

6- MOR RENKLİ iPHONE 12

Apple, dün akşamki etkinlikte iPhone 12'nin yeni renk seçeneğini tanıttı. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri 30 Nisan'da satışta olacak

7- UYGULAMA İÇİ PODCAST ABONELİKLERİ

Apple, reklamsız dinleme gibi avantajlar sağlayan Podcast'ler uygulamasına aboneliklerin geldiğini duyurdu. Hizmet, önümüzdeki ay 170 bölge ve ülkede başlayacak. Şirket ayrıca Podcast uygulamasının tasarımını da tamamen yeniledi.