Apple'ın eylül ayında tanıtacağı tüm cihazlar

Apple, eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 13 serisi ile birlikte birkaç yeni cihaz daha tanıtacak. İşte gelecek ay karşımıza çıkması beklenen modeller.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Ancak şirket, düzenleyeceği etkinlikte iPhone'larla birlikte birçok cihazın tanıtımını gerçekleştirecek.

Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaşmıştı.

Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi ve diğer cihazlar, 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak. 17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise yeni modeller satışa çıkmış olacak.

TANITILACAK APPLE ÜRÜNLERİ

iPhone 13

Apple, söz konusu etkinlikte iPhone 13 serisine ağırlık verecek. Bu kapsamda; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, ve iPhone 13 Pro Max modellerinin karşımıza çıkması bekleniyor.

Apple ayrıca, etkinlikte AirPods 3'ün de tanıtımını yapacak. Yeni AirPods'un Pro'ya benzer bir yapıda olacağı ama daha kısa bir gövde tasarımı bulunduğu iddialar arasında.

iPad Mini 6 ve iPad 9

Apple'ın, eylülde iPad mini 6 ve iPad 9'u da tanıtacağı iddialar arasında. Yeni iPad mini'nin önceki nesillere göre daha ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Cihaz 8.3 inç ekran ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. iPad mimi 6'da A15 işlemci kullanılacak. iPad 9'da ise daha ince bir kasa ve güncellenmiş dahili parçalar bulunacak.

Apple Watch Series 7

Apple, eylül ayında Watch Series 7’yi de tanıtacak. Yeni Apple Watch serisinde hafif bir tasarım değişikliği öngörülüyor.

Yeniden tasarlanan Apple Watch, daha düz bir ekran ve yeni bir ekran teknolojisiyle gelecek.

Apple, 18 saatlik kullanım süresini artırmak için yeni modellerde daha yüksek kapasiteli bataryalar tercih edecek.

Şirketin yeni işlemcilere geçmesi ile birlikte kasada açılacak boş alan, bataryalar için kullanılacak. Aynı zamanda, kasanın da biraz büyüyeceği belirtiliyor.

Daha önce gelen iddialar, Apple'ın yeni akıllı saatlerinde kan şekeri ölçme özelliğinin olacağını gösteriyordu. Ancak gelen bilgilere göre bu özellik, Apple Watch Series 7 modellerinde olmayacak ve en erken gelecek yıl karşımıza çıkacak.

Apple Watch Series 7 modellerinde daha ince bir cam kullanacak Apple, bu sayede daha iyi görünürlük ve parlaklık sunacak.