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    Apple'ın gizlilik kararı, Facebook'a 13 milyar dolar kaybettirecek

    Apple'ın ilk olarak iOS 14.5 güncellemesi ile iPhone'lara getirdiği Uygulama Takibi Şeffaflığı özelliği, bu yıl Facebook'a 12,8 milyar dolar kaybettirecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 13:08
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    Apple'ın gizlilik kararı, Facebook'a 13 milyar dolar kaybettirecek

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, desteklenen iPhone modelleri için iOS 14.5 güncellemesini geçtiğimiz yıl nisan ayında yayınlamıştı.

    iOS 14.5 ile iPhone'lara gelen en önemli özellik ise birçok şirketin itiraz ettiği "Uygulama Takibi Şeffaflığı" oldu.

    Facebook başta olmak üzere birçok şirket, kullanıcılara en uygun reklamları gösterebilmek için telefonlardaki verilerden faydalanıyor. Ancak Apple'ın yeni özelliği, tüm uygulamaların kullanıcı verilerini takip etmesini engelleyebiliyor.

    Kullanıcı takibi için izin şart

    Yeni kurallar çerçevesince, Apple'ın uygulama mağazası App Store’da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemiyor.

    Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar, yeni iOS kuralları gereği artık kullanıcılardan izin almak zorunda kalıyor.

    APPLE

    Karara tepki gösteren Facebook'un kaybı büyük

    Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya devi, Apple'ın bu kararına itiraz etti. Teknoloji devlerinin neden bu özellikten hoşlanmadığı ise kaybedilen para miktarının hesaplanmasıyla ortaya çıktı.

    Facebook, gizlilik sözleşmesinden en fazla etkilenen firma durumunda. Mark Zuckerberg, bu yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kayıp beklediklerini  açıklamıştı. Analizler, bu rakamın 12.8 milyar dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

    Reklama dayalı gelir elde eden diğer bir platform YouTube, yaklaşık olarak 2.2 milyar dolar kaybedecek.

    apple facebook

    Apple'ın yeni gizlilik özelliği neden bu kadar tepki çekiyor

    Facebook başta olmak üzere birçok teknoloji şirketi, gelirlerinin büyük bir kısmını reklamlardan kazanıyor. Şirketler, kullanıcılardan topladıkları verilerle, en alakalı reklamları göstermeye çalışıyor.

    iPhone ve iPad’lerde IDFA (Apple Reklam Verme Kimliği) isimli bir tanımlayıcı bulunuyor. Her cihaza özel olarak atanan bu tanımlayıcı, uygulama geliştiricilerinin kullanıcıya özel reklamlar göstermesini sağlıyor.

    Ancak iOS 14.5 ile gelen yeni özellikle birlikte, artık Google ve Facebook gibi hedef reklamcılık sunan şirketler kullanıcılardan izin almadan hedefleme yapamıyor ve IDFA verilerine erişemiyor.

    iPhone'larda uygulama takibi nasıl engellenir

    Apple'ın yeni gizlilik özelliğini açmak ve uygulamalardaki veri paylaşımını kapatmak için öncelikle iOS 14.5 ve daha üstü bir İOS sürümü yüklemiş olmanız gerekiyor.

    Ardından Ayarlar > Gizlilik > Takip Etme yolunu izleyin. Buradaki "Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin" seçeneğini kapatarak, tüm uygulamaların sizi izlemesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca buradaki ekrandan, her bir uygulama için tek tek izinleri yönetebilirsiniz.


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