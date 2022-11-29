Apple'ın hisseleri, iPhone üretim sorunları nedeniyle düştü

Apple hisseleri, Çin fabrikasındaki huzursuzluğun iPhone tedarik endişelerini artırması nedeniyle düşüş gösterdi.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle tesisin, kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

iPhone 14 üretim sorunları büyüyor

Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları nedeniyle, Apple iPhone 14 modellerini üretmekte sorunlar yaşıyor.

Apple, iPhone 14 modellerinin sevkiyatlarının önceden tahmin edilenden daha düşük olmasını bekliyor

Apple hisseleri düştü

Apple hisseleri, Çin fabrikasındaki huzursuzluğun iPhone tedarik endişelerini artırması nedeniyle düşüş gösterdi.

Hisseler, pazartesi günü Nasdaq 100 endeksinde en çok kaybedenler arasında yer aldı ve kasım genelinde yüzde 3,4 geriledi.

Wedbush Securities, üretim sorununun mevcut çeyrekte iPhone birimlerinin yüzde 5 ila 10'unu etkileyebileceğini tahmin ediyor.

KGI Securities analisti Christine Wan ise sorunların aralık ayına kadar süreceğini varsayarak, rakamı yaklaşık 10 milyon birim veya yüzde 12 olarak belirledi.

iPhone 14 teslim süreleri uzadı

Aksayan üretim nedeniyle ABD'de yeni bir iPhone 14 satın alanlar, telefonlarını en erken 33 gün sonra teslim alabiliyor.

Üstelik Apple'ın birçok mağazasında iPhone 14'ün bazı modelleri yer almıyor ve sadece internet üzerinden satış yapılıyor.