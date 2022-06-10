Apple’ın ikonik sloganını artık herkes kullanabilecek

Apple, İsviçre merkezli saat markası Swatch'a açtığı slogan davasını kaybetti. "Think different" sloganı artık herkese açık olacak.

Swatch’ın ‘Tick Different’ sloganını kullanmasından rahatsız olan Apple, bu sloganın kendi kullandığı "Think Different" ile benzer olduğunu iddia etmiş ve Swatch şirketine dava açmıştı.

İsviçreli saat üreticisi, Apple’ın artık bu sloganı kullanmadığı gerekçesiyle 2016 yılında Apple’ın ticari markasının iptali için AB yetkililerine başvurdu.

Dünyaca ünlü saat markası Swatch ve Apple arasında bir süredir devam eden ticari marka ihlali davası sonuçlandı.

Apple davayı kaybetti

Avrupa Mahkemeleri Swatch’ın lehine bir karar verdi ve Apple’ın sloganı yaklaşık on yıldır markaya ticari bir şekilde hizmet etmek için kullanmadığına hükmetti.

iMac yapımcısı, 1997’de bir reklam kampanyasının parçası olarak “Farklı düşün” sloganını ilk kez ortaya atmış ve bu ifadeyi bir ticari marka olarak kaydetmişti.

Mahkeme kararına göre artık Apple'ın ikonik sloganı herkese açılmış oldu ve isteyen herkes "Think Different" cümlesini kullanabilecek.