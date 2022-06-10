Petrol
122.97
-0.08%
Euro
18.1901
-0.36%
Dolar
17.0974
-0.12%
Altın
1.02
0.08%
Borsa
2577
0.21%
Bitcoin
512.990
-2.36%
BTXN Coin
10.59
-5.61%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Apple’ın ikonik sloganını artık herkes kullanabilecek

    Apple, İsviçre merkezli saat markası Swatch'a açtığı slogan davasını kaybetti. "Think different" sloganı artık herkese açık olacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple’ın ikonik sloganını artık herkes kullanabilecek

    Swatch’ın ‘Tick Different’ sloganını kullanmasından rahatsız olan Apple, bu sloganın kendi kullandığı "Think Different" ile benzer olduğunu iddia etmiş ve Swatch şirketine dava açmıştı.

    İsviçreli saat üreticisi, Apple’ın artık bu sloganı kullanmadığı gerekçesiyle 2016 yılında Apple’ın ticari markasının iptali için AB yetkililerine başvurdu.

    Dünyaca ünlü saat markası Swatch ve Apple arasında bir süredir devam eden ticari marka ihlali davası sonuçlandı.

    Apple davayı kaybetti

    Avrupa Mahkemeleri Swatch’ın lehine bir karar verdi ve Apple’ın sloganı yaklaşık on yıldır markaya ticari bir şekilde hizmet etmek için kullanmadığına hükmetti.

    iMac yapımcısı, 1997’de bir reklam kampanyasının parçası olarak “Farklı düşün” sloganını ilk kez ortaya atmış ve bu ifadeyi bir ticari marka olarak kaydetmişti.

    Mahkeme kararına göre artık Apple'ın ikonik sloganı herkese açılmış oldu ve isteyen herkes "Think Different" cümlesini kullanabilecek.

    swatch

    apple


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Acemi Cadı'nın sakar Rüya'sı İrem Erkaya'ya bir de şimdi bakın! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti
    Medya

    Acemi Cadı'nın sakar Rüya'sı İrem Erkaya'ya bir de şimdi bakın! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti

    Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti
    Ekonomi

    Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti

    Görüş Bildir