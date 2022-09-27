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    Apple'ın İngiltere'deki yeni kampüsü açılıyor

    Apple'ın yeni kampüsü Londra'da açılacak. Tim Cook'un yaptığı açıklamalara göre kampüs, 2023 yılının başlarında faaliyete geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 16:48
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    Apple'ın İngiltere'deki yeni kampüsü açılıyor

    İngiltere'nin başkenti Londra'da inşasına devam edilen Apple'ın yeni kampüsü, neredeyse tamamlanmak üzere.

    Londra'daki satış noktalarını ziyaret eden Tim Cook, Battersea Elektrik Santrali'nde açılacak yeni kampüsün, 2023 yılının başlarında faaliyete geçeceğini duyurdu.

    "Açılış için sabırsızlanıyoruz"

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Apple CEO'su, "Önümüzdeki yılın başlarında Londra'daki pek çok ekip üyemiz için ikonik Battersea Elektrik Santrali'ndeki yeni ofislerimizi açmak için sabırsızlanıyoruz. Bu inanılmaz şehre bir övgü ve Apple'ın Birleşik Krallık'taki geleceğine olan bağlılığımızın bir yansıması." dedi.

    Londra'da açılacak Apple'ın yeni kampüsü, ilk olarak 2016 yılında planlanmaya başlandı ve inşaatı bitince Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en büyük ofislerinden biri olacak. Ayrıca kampüsün elektrik santralinin yaklaşık yüzde 40'ını işgal etmesi bekleniyor.

    Apple ın İngiltere deki yeni kampüsü açılıyor #1

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