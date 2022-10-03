Apple'ın iPhone üretimi için Çin'den vazgeçmesi zor

Apple'ın iPhone üretiminin yüzde 10'unu Çin dışına çıkarması, şirkete milyarlarca dolara mal olacak.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

Foxconn ve diğer üreticiler, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in sıkı tedbirler uygulamasından olumsuz etkilenmiş ve iPad üretimi Çin'den Vietnam'a taşınmıştı.

iPhone üretiminin de Çin dışına çıkması gündemde

Apple'ın iPhone 14 üretiminin bir kısmını Çin'den Hindistan'a taşıdığı, Pro versiyonunun ise hala Çin'de üretildiği biliniyor.

Çin'den ayrılmak biraz zor

Uzmanların tahminlerine göre Apple'ın üretiminin en az yüzde 10'unu Çin dışına taşıması yaklaşık 8 yıl sürecek ve bunun için Apple'ın milyarlarca dolar harcaması gerekecek.

Amerikan teknoloji şirketleri, son 20 yılda Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaptı. Bu para sadece üretim için değil, aynı zamanda altyapı ve tedarik zincirleri için de kullanıldı. Bu nedenle ülkeyi hemen terk etmek hiç de kolay değil.

Analistlere göre Çin, Amerikan bilişim devlerinin 20 yılı aşkın süredir devam eden devasa yatırımları sayesinde teknolojik olarak oldukça ilerledi.