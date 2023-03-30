Apple'ın iptal ettiği AirPower projesi geri dönüyor Apple, aynı anda üç cihazı şarj edebilen AirPower kablosuz şarj cihazı projesine yeniden başlama kararı aldı.

ensonhaber.com

Apple, 2017 yılının Eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte iPhone 8 ve iPhone X ile beraber yeni AirPower kablosuz şarj cihazını tanıtmıştı.

Aynı anda üç Apple ürününü şarj edebileceği söylenen AirPower kablosuz şarj kitinin, 2018'in Mart ayında tanıtılacağına dair söylentiler ortaya çıkmış, ancak bu tarihte de hiçbir tanıtım gerçekleşmemişti.

Apple, AirPower projesinde tamamen başarısız olduğunu geçtiğimiz yıl itiraf etmiş ve donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Dan Riccio, AirPower'ların iptal edildiğini resmen açıklamıştı.

AirPower yeniden Apple'ın gündeminde

Apple, aynı anda üç cihazı şarj edebilen AirPower kablosuz şarj cihazı projesine yeniden başlama kararı aldı.

Gelen bilgilere göre Apple'ın AirPower düşüncesi hala devam ediyor ve şirket popüler aksesuar üreticilerinin kablosuz şarj istasyonlarına gerçek bir alternatif sunma fikrinden vazgeçmedi.

Apple mühendisleri, AirPower üretiminde ısı yönetimi konusunda çok fazla zorlukla karşılaşmışlardı.

Günümüzde bu sorunların çözülmesiyle, projenin yeniden hayata geçeceği söyleniyor. Ancak yeni şarj cihazının ne zaman satışa çıkacağı konusunda net bilgi yok.