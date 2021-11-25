Apple'ın izinde: Xiaomi de evden tamir programı başlatıyor

Xiaomi, müşterilerine yedek parça sunarak evde tamir imkanı sunan bir programı Hindistan'da test etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Apple da benzer bir adım atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Apple, kullanıcılara evde tamir imkanı sunan bir yedek parça programı başlattığını duyurmuştu.

Apple'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların orijinal yedek parçalara erişiminin eskisi kadar sınırlandırılmayacağı vurgulanarak; müşterilerin Apple'ın sağladığı parçalar, dokümanlar ve araçlar ile kendi tamir işlemlerini kendileri yapabileceği belirtilmişti.

Bu kapsamda; iPhone 12 ve iPhone 13 sahipleri batarya, ekran ve kamera modülü gibi en önemli yedek parçaları doğrudan Apple'dan satın alabilecek.

XIAOMI DE BENZER BİR ADIM ATIYOR

Xiaomi Hindistan tarafından yapılan bir paylaşım, yakın dönemde "Kendin Onar" programının başlayacağını gösteriyor. Şimdilik ülkede test edilecek program, başarılı olduğu takdirde dünya çapında hizmet verecek.