Apple'ın karma gerçeklik başlığı ertelendi

Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu ve uzun süredir gündemi meşgul eden sanal gerçeklik başlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sanal gerçeklik başlıkları, her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

Apple'dan sanal gerçeklik başlığı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Apple'ın başlığı ertelendi

Apple’ın uzunca bir zamandır beklenen sanal gerçeklik başlığı, söylentilere göre bir kez daha ertelendi. 2023’ün başında piyasaya çıkması beklenen cihaz, 2023’ün 2’inci yarısına kalabilir.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı bilgilere göre, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik başlığının toplu sevkiyatları, yazılımla ilgili sorunlar nedeniyle 2023'ün ikinci yarısına kadar ertelenebilir.

Kuo, iPhone üreticisinin 2023 yılında 2 bin dolara kadar bir fiyatla 1,5 milyon adet giyilebilir cihaz sevkiyatına başlamayı planladığını bildirmişti.

Apple'ın sanal gerçeklik başlığı neler sunacak

İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR/AR başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya göre oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak. VR başlığın içine, gözlerin hareketini izlemek için sensörler yerleştirilecek.