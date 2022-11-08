Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü gecikecek

Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı AR/VR gözlüğünün yapımı neredeyse tamamlandı. Ancak, tasarım sorunları nedeniyle gözlüğün tanıtım tarihi gecikebilir.

Sanal gerçeklik başlıkları, her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Apple'ın gözlüğü gecikebilir

Analistlere göre, Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü 2025 veya 2026 yılına kadar piyasaya sürülmeyebilir. Daha önceki tahminler, 2024 yılını işaret ediyordu.

Apple, alınan bir bilgiye göre gözlük konusunda yaşadığı tasarım sorunları nedeniyle ilgili lansman etkinliğini erteleyecek.

Apple'ın yeni başlığı neler sunacak

Son gelen bilgilere göre Apple, ürünlerde tam 3.500 ppi (inç başına piksel) değerine sahip bir ekran kullanmak istiyor. Şirket, Samsung ve LG Display'den OLEDoS ( OLEDoS ) paneller istedi.

Mark Gurman, Apple’ın ilk başlığa Apple Reality Pro adını vereceğini iddia etmişti. Gurman’a göre Apple bu alanda en az üç cihaz üzerinde aktif olarak geliştirme çalışmaları yapıyor. Bu cihazlar şirket içinde “N301,” “N602” ve “N421” kod adlarıyla geçiyor.

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık Apple ürünü olacağını ve sektörü tamamen değiştireceğini söylüyor.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.