Apple’ın küresel güvenlik başkanı Thomas Moyer, rüşvet vermekle suçlandı

Apple’ın küresel güvenlik başkanı Thomas Moyer, savcılığın iki yıllık araştırması sonunda hazırlanan iddianamede rüşvet vermekle suçlanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'da güvenlik müdürü olarak çalışan Thomas Moyer, rüşver iddiaları ile gündeme geldi.

Moyer, Santa Clara Şerif Departmanı’ndan yetkililere rüşvet vermekle suçlanıyor. Güvenlik müdürünün, silah ruhsatı almak için yaklaşık 70 bin dolar değerinde, 200 iPad’i rüşvet olarak verdiği söyleniyor.

Savcılığın iki yıllık araştırması sonunda hazırlanan iddianamede, Santa Clara Emniyet Müdürlüğü'nden iki memur da rüşvet istemekle suçlandı.

(Görsel: Apple'ın küresel güvenlik başkanı Thomas Moyer (solda) ve emniyet müdür yardımcısı Rick Sung)





RUHSAT İÇİN iPAD ŞARTI

Aynı araştırmaya göre, Santa Clara Emniyet Müdür Yardımcısı Rick Sung'ın silah taşıma ruhsatları için, Moyer'in emniyet müdürlüğüne iPad bağışlamasını şart koştuğu belirtiliyor.



Zanlıların 11 Ocak'ta mahkeme çıkarılacağı ve suçlu bulunmaları halinde hapis cezaları alabileceği ifade ediliyor.



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