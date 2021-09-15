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    Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak uzay şirketi kurdu

    Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Privateer adında bir uzay şirketi kurduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 11:33
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    Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak uzay şirketi kurdu

    1 Nisan denince akla ilk olarak "şaka" gelse de bu tarihin Apple için önemi büyük. 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile sektöre ilk adımını attı.

    Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Privateer adında bir uzay şirketi kurduğunu duyurdu. 71 yaşındaki bilgisayar mühendisi, böylece Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi milyarderlerin ardından uzay yarışına katılan son isim oldu.

    Steve Wozniak’ın uzay girişimi Privateer, Twitter'da yayınlanan ve “Diğerlerinin aksine bir özel uzay şirketi başlıyor." yazan şifreli bir mesaj  ile açıklandı.

    Wozniak, haberle birlikte, şirketin çevre dostu olacağına dair fikirlerin yer aldığı bir video da paylaştı.

    BİLGİLER AÇIKLANMADI

    Şirkete ilişkin daha fazla bilginin, 14-17 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan Gelişmiş Maui Optik ve Uzay Gözetleme Teknolojileri (AMOS) Konferansı'nda açıklanacağı belirtildi.

    STEVE wozniak

    Wozniak, yeni uzay girişimİnde eski Apple mühendisi ve Ripcord kurucusu Alex Fielding ile birlikte çalışıyor. İkili, 2002’de GPS akıllı etiketleri geliştiren bir şirket olan Wheels of Zeus'u da kurmuştu.

    Öte yandan, Privateer’ın web sitesinde şirketin 'uzayı tüm insanlık için güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışmak' gibi bir amacı olduğu yer alıyor, ancak bunun ne anlama geldiği henüz açıklanmadı.

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