Petrol
82.06
-4.48%
Euro
19.7923
-0.85%
Dolar
18.7231
0.05%
Altın
1.106
0.76%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
316.991
-0.58%
BTXN Coin
6.90
10.04%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü

    ABD'li teknoloji devi iPhone üreticisi Apple'ın hisse değeri, yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.
    • 03.01.2023 - 22:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü

    ABD'li teknoloji devi Apple, değer kaybetti.

    Piyasa değeri 2 trilyon doların altına gerileyen iPhone üreticisinin hisse değeri, salı itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

    Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124,19 dolara kadar indi.

    Düşüşte Çin'deki iPhone arzıyla ilgili artan endişeler etkili

    Apple'ın hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.

    Değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu

    Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

    Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.

    Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.

    Apple ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına düştü #1


    Esenyurt'ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta park nedeniyle tartıştığı yayaya çarptı

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Ofis kirasını ödemeyen Twitter'a dava açıldı
    Teknoloji

    Ofis kirasını ödemeyen Twitter'a dava açıldı

    Görüş Bildir