Apple'ın su geçirmez iPhone 12 reklamı Çin'de tepki topladı

Apple'ın Çin'de yayınlanan su geçirmez iPhone 12 reklamı, kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle büyük bir tepkiyle karşılandı.

Apple'ın Çin'de yayınladığı yeni bir reklam, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kulağında bir iPhone 12 ile yağan yağmur altında bekleyen bir adamı konu alan reklamda geçen "sıvı sıçramasına ve suya dayanıklı" ibareleri, tepkiyle karşılandı.

Birçok kişi, bu tür Apple reklamlarının etkileyici göründüğünü, ancak aynı zamanda kullanıcıları yanılttığını söylüyor.

Çünkü sıvı nedeniyle zarar gören iPhone modelleri, satış sonrası verilen garanti kapsamına alınmıyor.

Apple'ın resmi web sitesinde, iPhone 12 ve iPhone 12 mini'nin IP68 derecesine uygun olarak su sıçramalarına, suya ve toza dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Ancak şirket, günlük aşınma ve yıpranma nedeniyle su sıçramasına, su geçirmezliğine ve toza karşı dayanıklılığın azalabileceği konusunda da uyarıyor.

APPLE DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl İtalya Rekabet Kurumu, Apple'ın iPhone'ların suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve promosyonlarda yanıltıcı bilgi verdiği; satış sonrasındaki garantilerin sıvı hasarlarını kapsamaması gerekçesiyle ABD'li şirkete 10 milyon euro para cezası kesmişti.

Apple'ın iPhone X ve iPhone 11 modellerinin tanıtımında yer alan 1 ila 4 metre arasında değişen derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olma özelliğinin, aslında sadece statik ve saf su ile yapılan laboratuvar testlerinde geçerli olduğu ve normal kullanım koşullarında bu testin geçerli sayılmadığı bilgisine yer verilmişti.