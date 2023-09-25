Apple’ın tanıttığı ürünlerde saat neden hep 9.41’i gösteriyor Apple, her yıl düzenli olarak yeni iPhone, iPad ve Mac modellerini tanıtıyor. Apple etkinliklerini canlı izlediyseniz, tanıtılan ürünlerde saatin her zaman 9.41’e ayarlandığını görmüşsünüzdür. Peki Apple neden böyle bir şey yapıyor?

ensonhaber.com

İzleyicilerle uzun süreli bir bağ kurmak için her şeyin titizlikle düşünüldüğü reklamcılık dünyasında, Apple reklamlarının büyüleyici ve değişmez bir özelliği var.

Apple’ın tanıtım etkinliğinde tanıtılan ürünlerin ekranına baktığınızda, saatin her zaman 9.41’i gösterdiğini görebilirsiniz.

Ayrıca basın görsellerinde, TV reklamlarında ve reklam panolarındaki tüm ürünlerin ekranlarında da saat 9.41 olarak ayarlı.

Görünüşte istikrarsız olan bu zamanın anlamını kavramak için Apple’ın geçmişine göz atmak gerekiyor.

2007: İlk iPhone tanıtıldı

Belki de Apple'ın deneyimlerindeki en ünlü dönüm noktalarından biri ilk iPhone modelinin 2007 yılında tanıtılması oldu.

San Francisco'daki uzun metrajlı gösteri sırasında Apple kurucusu Steve Jobs, iPhone'u dünyaya tanıttı.

Cihazı ortaya çıkardığında ekranda görülen saat 9.:42'ydi. Bu saniye, yenilikte başka bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu ve titizlikle planlanmıştı.

Steve Jobs, tanıtım konuşmasından yaklaşık 42 dakika sonra şöyle dedi: "Bugün Apple, telefonu yeniden icat edecek." Daha sonra Jobs’un arkasındaki ekranda saati 9.42’yi gösteren bir iPhone resmi belirdi.

Ancak 2010 yılında ilk iPad'in piyasaya sürülmesiyle her şey değişti. İlk iPad tanıtıldığında ekrandaki saat 9.41’i gösteriyordu.

Şu anda Apple'ın sitesine bakarsanız cihazlarda ayarlı saatin her zaman 9:41 olduğunu görürsünüz.

Üstelik geçen günlerde tanıtılan iPhone 15 modellerinin de saatleri 9.41’i gösteriyordu. Peki neden Apple ilk başta 9.42 olarak kullandığı bu saati 9.41 olarak değiştirdi?

Eski iOS şefi Scott Forstall, bu durumu şöyle açıklıyor:

En önemli ürünlerimizin tanıtımını, etkinliğin başlangıcından yaklaşık 40 dakika sonra gerçekleşmesini sağlayacak şekilde ayarlıyoruz.



Ürünün büyük görüntüsü ekranda göründüğünde, gösterilen zamanın izleyicinin saatindeki gerçek saate yakın olmasını istiyoruz. Ancak tam olarak 40 dakikayı tutturmak zor olabiliyor.

İlk iPad’in tanıtımında ise saat 9.41’i gösteriyordu ve Apple bundan sonraki tüm ürünlerinde bu saati kullanmayı tercih etti ve hiç değiştirmedi.

Bu kararın bir diğer amacı da kalabalığa gelecekte ne olacağına dair kısa bir bakış sunmaktır. Saati 9.41 olarak gördüğünüz noktada izleyenlerde beklenti hissi oluşuyor.

Ayrıca en son Apple sunumlarının sabah 9'da (Cupertino yerel saatiyle) gerçekleşmediğini de belirtelim.

Apple artık tüm etkinlikleri yerel saatle 10.00’da tanıtıyor, ama buna rağmen 9.41 saati manevi bir değer olarak korunuyor.