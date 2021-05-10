Apple'ın taşınabilir oyun konsolu üreteceği iddia edildi

Apple'ın, Nintendo Switch benzeri taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalıştığı ve özel bir yonga seti geliştirdiği söyleniyor.

Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin de artmasıyla oyun sektörü, bir hayli popüler hale geldi. Birçok üretici, daha güçlü bilgisayarlar piyasaya sürerek oyuncuları ana hedefi haline getirdi.

Geçtiğimiz yıl Apple'ın, oyuncular için özel olarak üretilen yeni bir Mac satışa sunacağı iddia edilmişti. Şimdi ise şirket hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Güney Kore'den gelen iddialara göre Apple, Nintendo Switch benzeri taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin, yeni bir ARM tabanlı yonga seti geliştirdiği de belirtiliyor.

A veya M serisi altında kategorize edilmeyeceği söylenen bu yeni yonganın, gelişmiş GPU performansı ve Ray Tracing (ışın izleme) desteğine sahip olacağı söyleniyor.

APPLE İLE UBISOFT GÖRÜŞÜYOR İDDİASI

Tüm bunlara ek olarak, Apple'ın gelecek oyunlar için Ubisoft gibi büyük geliştiricilerle görüşmeler içerisinde olduğu da söylentiler arasında.

Ancak Apple kanadından resmi bir açıklama olmadığı sürece, tüm bunlar birer iddia olarak kalmaya devam edecek.

Geçtiğimiz yıl ortaya atılan oyun bilgisayarı haberlerini de düşündüğümüzde, Apple'ın oyun sektörüyle çok yakından ilgilendiğini söyleyebiliriz.