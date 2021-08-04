Apple'ın TOUCH ID'li klavyesi Magic Keyboard, Türkiye'de satışta

Apple, yeni işlemcili bilgisayarları için geliştirilen Magic Keyboard adındaki klavyelerini Türkiye'ye getirdi.

İlk defa M1 işlemcili yeni nesil 24 inç iMac ile beraber karşımıza çıkan Touch ID parmak izi sensörüne sahip Magic Keyboard, yurt dışından sonra şimdi de Türkiye'de satışa sunuldu.

Magic Keyboard üç farklı seçeneğe sahip. Tüketiciler, ihtiyaçlarına göre standart model, Touch ID‘li model ve Sayısal Tuş Takımı ve Touch ID‘nin bir arada bulunduğu modellerinden birini tercih edebiliyor.

FİYATLAR

Sayısal tuş takımı ve Touch ID'nin bir arada olduğu model 1.799 TL, Touch ID'li olan seçenek 1.549 TL ve standart klavye 1.049 TL'den satışa sunuluyor.

Bu ürünlerin ABD fiyatı ise sırasıyla 179 dolar, 149 dolar ve 99 dolar olarak açıklanmıştı.





SADECE M1 ÇİPLİ CİHAZLARDA ÇALIŞIYOR

Ürünleri satışa çıkardıktan sonra bir bilgilendirme mesajı yayınlayan Apple, Touch ID özelliğine sahip Magic Keyboard'ın sadece M1 çipli Mac cihazlarda çalıştığı uyarısında bulundu. Apple, bu ürünlerin yanı sıra; yeniden tasarlanmış Magic Trackpad modelini 1.299 TL, Magic Mouse modelini de 799 TL fiyat etiketi ile satışa sundu.



