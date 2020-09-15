Apple'ın tüm hizmetleri tek yerde toplandı: Apple One duyuruldu

Apple, bütün hizmetlerini tek çatı altında topladığı Apple One hizmetini, 3 farklı ödeme planıyla resmen açıkladı. İşte Apple One hizmetine ait tüm detaylar.

Son zamanlarda büyük teknoloji şirketleri, kendi abonelik servislerini hayata geçirerek bu akıma uyum sağladı.

Örneğin ABD'li teknoloji devi Apple, kullanıcılarına sunduğu Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ ve Apple Music gibi servislerle popüler olmayı başardı.

Ancak Apple, bu servislerini "Apple One" adı altında birleştirerek tek bir paket haline getirdi. ABD'li şirket, Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 modellerini tanıttığı etkinlikte, Apple One hizmetinin duyurusunu yaptı.

APPLE ONE NELER SUNACAK?

Apple'ın bütün abonelik hizmetleri Apple One ile tek çatı altında toplandı. Şirketin yeni hizmetinde ise "Başlangıç", "Aile" ve "Premiere" olmak üzere 3 farklı abonelik planı bulunuyor.

Apple One başlangıç paketi, aylık 14.95 dolarlık bir abonelik ücretine sahip. Bu paketi alan kullanıcılar; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ve 50 GB iCloud depolamasına sahip olacak.





Apple One aile paketinin aylık abonelik ücreti ise 19.95 dolar olarak açıklandı. Başlangıç paketindeki bütün hizmetleri kapsayan aile planı, aynı ailedeki bireylerin tek bir paket kullanmasına olanak tanıyacak. Ayrıca bu pakette kullanıcılar 50 değil 200GB iCloud depolama alanına sahip olabilecek.

Apple One Premiere planı ise en üst paket olarak karşımıza çıkıyor. Aylık 29.95 dolarlık bir abonelik ücretine sahip bu paket; başlangıç ve aile planlarının yanı sıra tam 2TB'lık iCloud depolama alanı sunuyor.

Ayrıca kullanıcılar, en üst seviye Apple One paketi ile Apple News+ ve yeni duyurulan Apple Fitness+ hizmetlerine de erişebilecek.