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    Apple'ın üst düzey yöneticisi Craig Federighi, Mac'leri güvenlik konusunda eleştirdi

    Apple'ın üst düzey yöneticisi Craig Federighi, Mac platformunda kabul edilemez düzeyde kötü amaçlı yazılım bulunduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:04
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    Apple'ın üst düzey yöneticisi Craig Federighi, Mac'leri güvenlik konusunda eleştirdi

    Epic Games ve Apple arasındaki komisyon davası devam ederken, her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Davanın bir duruşması sırasında ifade veren Apple'ın üst düzey yöneticisi Craig Federighi, çarpıcı itiraflarda bulundu.

    "YÜKSEK DÜZEYDE KORUMA UYGULAMAK ÇOK ZOR"

    macOS çalıştıran cihazlara, Mac App Store dışında yayınlanan üçüncü taraf yazılımların da yüklenebildiğini söyleyen Federighi, bu nedenle Mac bilgisayarlarda yüksek düzeyde koruma uygulamanın oldukça zor olduğunu belirtti.

    Mac'teki kötü amaçlı yazılım seviyesinin Apple'ın kabul edebileceği düzeyde olmadığını vurgulayan yönetici, bu konuda şirketi eleştiriyor.

    apple

    Bildiğiniz gibi iOS işletim sistemine sahip iPhone'lara, yalnızca App Store üzerinden uygulama yüklenebiliyor. Bu da şimdiye kadar güvenlik konusunda iOS'un, Android'den daha önde olmasını sağlıyor.

    Ancak Mac bilgisayara üçüncü taraf uygulamaların da yüklenebilmesi, görünüşe göre Federighi'yi oldukça rahatsız ediyor.

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