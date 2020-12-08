Apple'ın yeni kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max satışta: İşte fiyatı

Apple'ın yeni kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max, dudak uçuklatan fiyatıyla ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor. İşte AirPods Max hakkında her şey.

Özellkle sporcuların ve oyuncuların sıkça kullandığı kulak üstü kulaklıklar, son zamanlarda oldukça popüler. Apple'ın da kendi kulak üstü kulaklığını piyasaya süreceğine dair şu ana kadar birçok iddia ortaya atılmıştı.

Nihayet beklenen oldu ve Apple, AirPods Max ismini verdiği ilk kablosuz kulak üstü kulaklığını resmi sitesinden duyurdu.

AIRPODS MAX ÖZELLİKLERİ

Birçok farklı kafa biçimine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan AirPods Max, yastıklarından taç kısmına kadar, kafanıza kusursuzca oturarak optimum akustik yalıtımı yaratacak ve harika bir ses deneyimi sunacak.

Kulaklığın kafa bandı boyunca uzanan ağ örgülü taç kısmı, hem kafanızın nefes almasını sağlıyor hem de kafa üzerindeki baskıyı azaltmak için ağırlığı dağıtıyor.

Dokunulduğunda yumuşaklık hissi veren bir malzemeyle kaplı paslanmaz çelik gövde, oldukça sağlam duruyor.

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre alüminyum kulaklık kapakları, her bir kapağın bağımsız olarak dönmesini ve böylece basıncın dengelenmesini sağlayan bir mekanizmaya sahip.

Ayrıca Apple'a göre özel tasarım ağ kumaş kaplı kulaklık yastıkları, müzik dinlerken gerçek bir yastığın yumuşaklığını yaşatıyor.

TEK DÜĞMEYLE BİRÇOK İŞLEM

AirPods Max üzerinde bulunan Digital Crown mekanizması ile ses düzeyi hassas bir biçimde ayarlanabiliyor, parçalar arasında geçiş yapılabiliyor, telefon aramaları yanıtlanabiliyor ve SIRI etkinleştirilebiliyor.

GELİŞMİŞ GÜRÜLTÜ ENGELLEME

AirPods Max, yüksek ses kalitesini sektör lideri Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle buluşturarak iyi bir dinleme deneyimine ev sahipliği yapıyor.

Kulaklığın özel olarak tasarlanmış sürücüsünün her bir parçası, duyulabilir frekans aralığında son derece düşük distorsiyonlu sesler sunabilmek için çalışıyor.

AirPods Max; derin, zengin baslardan orta frekanslı seslere ve en temiz tizlere kadar her notayı benzersiz bir netlikle en doğru şekilde duymanızı sağlıyor.

AirPods Max, istenmeyen dış sesleri engellemek için toplam altı adet dış kısım mikrofonunu kullanarak çevrenizdeki gürültüyü tespit ederken, iki adet iç kısım mikrofonu duyduğunuz sesleri ölçüyor.

Hüzmeleme teknolojisine sahip mikrofonlar, telefon görüşmelerinde sesinizin yalıtılmasına yardımcı oluyor. Böylece rüzgarlı koşullarda bile sesiniz net bir şekilde duyulabiliyor.

Gürültü denetimi düğmesine basarak, çevrenizle doğal bir şekilde etkileşime geçebilmeniz için dışarıdaki seslerin kulağınıza ulaşmasına izin veren Şeffaf Mod özelliğine geçiş yapabiliyorsunuz.





AirPods Max; iPhone veya iPad ile bir araya gelip yerleşik jiroskoplardan ve ivmeölçerlerden yararlanarak kafanızın en hafif hareketini bile algılıyor, sesleri aygıtınıza göre ayarlıyor.

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre yeni kulaklık, iPhone’unuza veya iPad’inize anında bağlanıyor. Eşleştirmek için AirPods Max’inizi aygıtınıza yaklaştırmanız ve ekranda görünen Bağlan’a dokunmanız yeterli oluyor.

KAFA ALGILAMA

AirPods Max’i kafanızdan çıkardığınızda ses duruyor ve yeniden taktığınızda çalmaya devam ediyor. Böylece hiçbir ritmi kaçırmıyorsunuz.



Mesajları Seslendir özelliği sayesinde Siri bir mesaj geldiğinde size haber verebiliyor

Yalnızca “Hey Siri” diye seslenerek yol tarifi alabiliyor, hava durumunu öğrenebiliyor, toplantı planlayabiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

ŞARJ DURUMU

AirPods Max, tek bir şarjla 20 saat dinleme, film izleme ve konuşma süresi sunuyor. Ayrıca Apple'a göre kulaklık, yalnızca 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 buçuk saat müzik dinleme imkanı sunuyor.

Son olarak şirket, yeni kulaklığın yalnızca Apple ürünleriyle tam uyumlu şekilde çalıştığını söylüyor. Şirkete göre AirPods Max, diğer cihazlara da bluetooth üzerinden bağlanarak müzik dinlemek için kullanılabilir.

AIRPODS MAX TÜRKİYE FİYATI

Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle, 15 Aralık'tan itibaren satışa çıkacak AirPods Max modelinin yurt dışı fiyatı 549 dolar, Türkiye fiyatı ise 5 bin 699 TL olarak açıklandı.