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- Apple’ın yeni macOS sürümünde USB sorunu
Apple’ın yeni macOS sürümünde USB sorunu
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 17:54
ABD merkezli teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarları için yeni işletim sistemi macOS Monterey'i geçtiğimiz günlerde yayınladı.
Kullanıcılara daha işlevsel ve performanslı bir arayüz sunan yeni sürüm, aynı zamanda bazı yeniliklerle birlikte geliyor.
Ancak macOS Monterey güncellemesinin, USB girişlerinde sorunlar oluşturduğu ortaya çıktı.
ŞİKAYETLERİN SAYISI ARTTI
Sorunun tüm cihazları etkileyip etkilemediği tam olarak bilinmiyor olsa da birçok M1 işlemcili Macbook sahibi, USB Hub'ların çalışmadığını rapor etti.
Yeni ortaya çıkan sorunun Apple'ın düzeltmediği eski bir hatadan kaynaklandığını düşünülürken, şikayetlere dönüş yapan şirket, kullanıcılardan sertifikalı ürünler kullanmalarını istedi.
GÜNCELLEMEYİ ALAN MAC MODELLERİ
2013 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen Mac Pro modelleri
2014 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen Mac mini modelleri
2015 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen MacBook Air, iMac ve MacBook Pro modelleri
2016 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen MacBook modelleri
2017 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen iMac Pro modelleri