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    Apple’ın yeni macOS sürümünde USB sorunu

    Apple, yeni işletim sistemi macOS Monterey'i geçtiğimiz günlerde dünya genelinde kullanıcılarına sunmuştu. Ancak güncellemeden sonra bazı kullanıcılar, USB girişlerinin çalışmadığını rapor ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 17:54
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    Apple’ın yeni macOS sürümünde USB sorunu

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarları için yeni işletim sistemi macOS Monterey'i geçtiğimiz günlerde yayınladı.

    Kullanıcılara daha işlevsel ve performanslı bir arayüz sunan yeni sürüm, aynı zamanda bazı yeniliklerle birlikte geliyor.

    Ancak macOS Monterey güncellemesinin, USB girişlerinde sorunlar oluşturduğu ortaya çıktı.

    ŞİKAYETLERİN SAYISI ARTTI

    Sorunun tüm cihazları etkileyip etkilemediği tam olarak bilinmiyor olsa da birçok M1 işlemcili Macbook sahibi, USB Hub'ların çalışmadığını rapor etti.

    Yeni ortaya çıkan sorunun Apple'ın düzeltmediği eski bir hatadan kaynaklandığını düşünülürken, şikayetlere dönüş yapan şirket, kullanıcılardan sertifikalı ürünler kullanmalarını istedi.

    facetime

    GÜNCELLEMEYİ ALAN MAC MODELLERİ

    2013 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen Mac Pro modelleri
    2014 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen Mac mini modelleri
    2015 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen MacBook Air, iMac ve MacBook Pro modelleri
    2016 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen MacBook modelleri
    2017 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen iMac Pro modelleri

    Apple macOS Monterey tüm özellikler için tıkla

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