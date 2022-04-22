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    Arama kaydeden uygulamalar Play Store'dan kaldırılacak

    Google, Android işletim sistemindeki arama kaydetme uygulamalarının fişini 11 Mayıs'ta çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 15:13
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    Arama kaydeden uygulamalar Play Store'dan kaldırılacak

    Android arama kaydetme uygulamaları, akıllı telefonlarla yaptığınız görüşmelerinizi daha sonra dinlemek için kaydetmenize yarıyor.

    İşle ilgili çağrılardan sevdiklerimizle yapılan çağrılara kadar, akıllı telefonlar artık kısa veya uzun konuşmaları kaydetmemize izin veriyor. Ancak, tüm Android telefonlar arama kaydetme özelliğini desteklemiyor.

    Bu nedenle android telefonlarda arama kaydetme işlemini yapabilmeniz için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyacınız var.

    Google, kaydetme uygulamalarına savaş açtı

    11 Mayıs'tan itibaren arama kaydı yapabilen uygulamaları kıullanım dışı bırakacak olan Google, gerekçe olarak ise değişen politikalarını gösteriyor.

    Xiaomi ve Pixel cihazlarında yer alan bu özellik, yıllarca Google tarafından Android telefonlara dahili olarak sunulmuş, ancak Android 10 ile birlikte platformdan kaldırılmıştı.

    android

    Play Store'daki kayıt uygulamaları, Googe'ın Erişilebilirlik API'sini kullanıyor. Ancak  ortaya çıkan bilgilere göre Google, Erişilebilirlik API'sini bu uygulamalarla paylaşmayacak ve uygulamalar otomatik olarak işlevini yitirecek.

    Bu durumun, Google Pixel ve Xiaomi modellerindeki dahili kayıt sistemlerini etkilemeyeceği belirtiliyor.


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