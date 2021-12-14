Araştırma: Roket bilimciler, ortalama insandan daha akıllı değil

Araştırma: Roket bilimciler, ortalama insandan daha akıllı değil

İnternetten işe alınan havacılık mühendisleri incelendi. Beyin cerrahlarının da dahil olduğu araştırma, yaygın kanaati değiştirecek türden sonuçlar ortaya çıkardı.

Roket bilimcilere ilişkin ilginç bir araştırmaya imza atıldı.

BMJ dergisinde yayınlanan ve beyin cerrahlarını da içeren araştırma, havacılık mühendisleri ve söz konusu diğer meslek grubunun genel nüfustan daha akıllı olmadıklarını buldu.

KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Eğer özverili bir çaba ortaya konulursa her iki alanda da kariyer yapma imkanına herkesin erişebileceği gösterildi.

Araştırmacılar İngiltere, Avrupa, ABD ve Kanada genelinde internetten işe alınan 329 havacılık mühendisi, 72 beyin cerrahı ile İngiltere’den 18 bin 257 kişinin zekasını karşılaştırdı.

DENEYİM DÜZEYLERİ SORULDU

Katılımcılara cinsiyet, yaş, yaşadıkları bölge ve uzmanlık alanlarındaki deneyim düzeyleriyle ilgili sorular sorulurken, Cognitron platformu tarafından hazırlanan 12 çevrimiçi istihbarat görevini tamamlamaları istendi.

GENEL DÜŞÜNCENİN AKSİNE...

Söz konusu soru ve görevlerle katılımcıların kavrama, planlama, akıl yürütme, çalışma belleği, dikkat ve duygu işleme yeteneklerini içine alan özellikleri incelendi.

Katılımcıların değerlendirmelerinden elde edilen bulgular, genel kanaatin aksine, beyin cerrahları, havacılık mühendisleri ve genel nüfusun zekası arasındaki farkın çok az olduğunu ortaya koydu.

YAYGIN KANAAT SORGULANDI

Araştırmacılar, çalışmanın amacının roket bilimi ve beyin cerrahisi hakkındaki yaygın kanaatin doğru olup olmadığını sorgulamak olduğunu ifade etti.