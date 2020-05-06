Araştırmacılar, Dünya’ya en yakın kara deliği buldu

Gök bilimciler, yalnızca bin ışık yılı uzaklıkta bulunan yeni bir kara delik tespit etti.

Kara delikler, her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kozmik yapılardır.

Bu delikler, hiçbir ışık yaymadığından kara olarak nitelendirilirler. Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkânsızdır. Bilindiği gibi bir nesnenin görülebilmesi için, kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması gerekir; oysa kara delikler, çok yakınından geçen ışıkları bile yuttuğundan etrafa asla ışık yaymazlar.

Varlıkları sadece çevrelerinde oluşan çekim kuvvetlerinden anlaşılan bu kozmik yapılar, güçlü bir şekilde X ışını yaymalarıyla bilinirler.





DÜNYA'YA EN YAKIN KARA DELİK TESPİT EDİLDİ

Gök bilimciler, iki yıldız ve aynı noktanın etrafında dönen bir kara delikten oluşan HR 6819 adı verilen üçlü bir sistem keşfetti. Üstelik keşfedilen kara delik, Dünya'dan yalnızca bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde bulunan MPG / ESO teleskobu sayesinde kara delik başarıyla tespit edildi.

Avrupa Güney Gözlem evi gök bilimcisi Dietrich Baade, ''Yüksek çözünürlüklü ve yüksek kaliteli spektrumlar kullanarak sistemdeki yıldızların hızını tespit etmeyi başardık. Eğer yıldız hareket ediyorsa, onu etkileyen mutlaka bir kuvvet olmalı. Bu da yakınlarda büyük bir kütlenin olduğunu gösteriyor.

Eğer bu kütle belirli bir seviyenin üzerindeyse ve Dünya'dan gözlemlenemiyorsa, kütlenin bir kara deliğe ait olduğunu söyleyebilirim.'' dedi.

Araştırmacılar, HR 6819 sisteminde kütlesel çekim oluşturan nesnenin Güneş'ten 4 kat ve Dünya'dan 1.5 milyon kat daha büyük olduğunu hesapladı. Bu da söz konusu kütlenin, bir kara delik olduğunu gösteriyor.