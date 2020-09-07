Araştırmacılar, normal kağıdı bilgisayar klavyesine dönüştürdü

Purdue Üniversitesi’nden araştırmacılar, herhangi bir kağıdı ya da kartonu bilgisayar klavyesine dönüştüren bir teknoloji geliştirdi.

Son zamanlarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle yeni baskı teknolojileri karşımıza çıkmaya başladı.

Purdue Üniversitesi’nden araştırmacılar, herhangi bir kağıdı ya da kartonu bilgisayar klavyesine veya tuş takımına dönüştüren bir teknoloji geliştirdi.

Kağıdı yüksek flor içeren moleküllerle kaplayarak su, yağ ve toza karşı dayanaklı olacak şekilde işlemenin bir yöntemini geliştiren ekip, çoklu elektronik devre katmanlarının kağıda basılmasına olanak tanıdı.

ENERJİ GEREKTİRMİYOR

Kullanıcıyla temastan enerji sağlayan yeni teknoloji, herhangi bir harici pil veya güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.

Yeni teknoloji, aynı zamanda mevcut karton kaplamalara ya da kağıtlara hızla uygulanabilir ve böylece bunlar, akıllı insan-makine arayüzlerine dönüştürülebilir.

Endüstri mühendisliği ve biyomedikal mühendislik bölümlerinde doktor öğretim görevlisi olan Ramses Martinez'e göre söz konusu teknolojinin pratik yaşamda birçok uygulama alanı bulunuyor.

Örneğin gelecekte kargo sahiplerinin paketin üzerine parmaklarını dokundurarak gireceği bilgiler, teslimatların doğru kişilere ulaşmasını sağlayabilir.