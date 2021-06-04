Araştırmacılar: Türkiye'deki Twitter trendlerinin yarısı sahte

İsviçre'deki EPFL araştırmacılarının yaptığı çalışmaya göre, Twitter'daki yerel Türkiye trendlerinin yüzde 47'si sahte çıktı.

Temmuz 2006 tarihinde şu anki CEO Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kullanıma açılan mikro blog sitesi Twitter, dünyanın en popüler sosyal platformlarından bir tanesi.

Twitter’da en çok kullanılan anahtar kelimeler ve hashtag’ler sonucunda oluşturulan listeye Trend Topic listesi deniyor ve bu liste, milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor.

Trend Topic listesine bakarak, o an hangi ülkede neyin daha popüler olduğu ve konuşulduğu görülebiliyor.

TÜRKİYE'DE TRENDLERİN YARISI SAHTE

İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL), 2015 ile 2019 yıllarını kapsayan ve Türkiye üzerine odaklanan bir araştırmaya imza attı.

Araştırmadaki görevlilerden Tuğrulcan Elmas; Türkiye’deki trendlerin yüzde 47’sinin, küresel trendlerin ise yüzde 20’sinin sahte olup botlar tarafından oluşturulduğunu açıkladı.

Elmas, 2015-2019 yılları arasında Türkiye'de 108 bin bot hesabın ortaya çıkarıldığını söyledi.

Trend Topic listesine girebilmek, aslında sanıldığı kadar basit bir işlem değil. Bunu yapabilmek için binlerce aynı anahtar kelimenin veya hashtag'in paylaşılması gerekiyor. Ancak Türkiye'de kurallar bu şekilde işlemiyor.

Yapılan açıklamalara göre, trendlere girmek için oluşturulan bot hesaplar arasında anlaşmalı kişiler, telefonuna zararlı yazılım indirmiş kullanıcılar ve gerçek kişileri taklit eden sahte hesaplar var.

SAHTE TREND TEHLİKESİ

Araştırmadaki bir diğer yazar Rebekah Overdorf, sahte trend oluşturmanın son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Örnek olarak, geçtiğimiz süreçte Türkiye'de gündem olan #SuriyelilerDefolsun etiketini gösteren Overdorf, büyük tartışmalara yol açmış olan bu etiketin tamamen botlar tarafından oluşturulduğunu belirtti.

TWITTER ÖNEMSEMEDİ

Çalışmanın sonuçlarını Twitter'a ileten araştırmacılar, herhangi bir olumlu yanıt alamadıklarını ve Twitter'ın değişiklik yapmak istemediğini söyledi.

Kısacası, Twitter'ın trend algoritmasındaki güvenlik sorunları devam ediyor ve sahte gündem oluşturma çalışmaları engellenmiyor.

Bu nedenle TT listesinde gördüğünüz içeriklere inanmadan önce, biraz araştırma yapmanızda fayda var.