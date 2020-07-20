Araştırmacılar yanlışlıkla farklı tür balıkları melezledi

Bilim insanları, yanlışlıkla iki farklı tür balığı melezleyerek yarısı Amerikan yarısı Rus yeni bir balık meydana getirdi.

Macaristan'daki bir balık üretme laboratuvarında çeşitli araştırmalar yapan bilim insanları, yanlışlıkla iki farklı tür balığı çiftleştirerek yeni bir balık meydana getirdi.

Amerikan kaşık balığı (Polyodon spathula) ile Rus mersin balığını (Acipenser gueldenstaedtii) çiftleştiren bilim insanları, iki türün de özelliklerini taşıyan melez balıklar üretti.

YANLIŞLIKLA DÖLLEDİLER

Macar ekip, Rus mersin balıklarında sadece dişi oluşturmak amacıyla jinojenez adlı yöntemi uygularken beklenmeyen bir hata meydana geldi. Amerikan kaşık balığı spermi başarılı bir şekilde Rus mersin balığı yumurtasını dölledi.

Bu yumurtalardan bir ay sonra yüzlerce yavru çıktı. Şu anda bu yavrulardan yaklaşık yüzünün hayatta olduğu belirtildi.

Üretilen melez balık, iki türün de özelliklerini taşıyor. Anneleri Rus mersin balıkları gibi etobur özelliklere sahipken, baba balıklar Amerikan kaşıkbalığının burnuna ve yüzgeçlerine sahip.

Amerikan kaşık balığı ile Rus mersin balığı, dünya üzerindeki en büyük, en uzun ömürlü ve en yavaş büyüyen tatlı su balıkları arasında gösteriliyor. Ayrıca her iki balığın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bunun farkında olan bilim insanları, her iki balığı da laboratuvar ortamında suni olarak üretmeye çalışıyordu. Ancak yapılan yanlışlık, iki balığın birleşiminden oluşan farklı bir balık türü ortaya çıkmasına neden oldu.

DAHA FAZLA ÜRETİLMEYECEK

Macaristan'daki Su ürünleri ve Akuakültür Araştırmsa Enstitüsü'nden Attila Mozsár, bu durumun yanlışlıkla meydana geldiğini ve daha fazla melez balık üretmeyeceklerini belirtiyor.



