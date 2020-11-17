İspanya ve Fransa uydularını taşıyan Arianespace'in Vega roketi, fırlatıldıktan 8 dakika sonra arızalandı ve görev başarısız oldu.

Merkezi Fransa'nın Courcouronnes kentinde yer alan Arianespace, İspanya ve Fransa uydularını taşıyan Vega roketini 16 Kasım'da Fransa'daki Guyana Uzay Merkezi'nden fırlattı.

Fırlatma görevinin ilk dakikaları beklenildiği gibi sorunsuz geçti. Ancak yaklaşık 8 dakika sonra bir şeyler ters gitmeye başladı.

SEOSAT-Ingenio ve TARANIS adlı İspanyol ve Fransız uydularını taşıyan roket, hızını kaybederek yörüngeden çıktı. Roket daha sonra Arianespace ve Avrupa Uzay Ajansı'nın yer istasyonları ile teması kaybetti.



Arianespace CEO'su Stephane Israel, daha sonra görevin başarısız olduğunu resmen açıkladı. Roketin fırlatma görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

İki uyduyu taşıyan Arianespace'in Vega roketi fırlatıldı





SORUNUN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Mühendisler şimdi tam olarak neyin yanlış gittiğini ve Vega roketinin taşıdığı SEOSAT-Ingenio ve TARANIS uydularının neden yörüngeye yerleşemediğini anlamaya çalışıyor.

Vega roketi 2012'den bu yana 17 kez fırlatılsa da son üç görevin ikisi başarısız oldu.

İSPANYA İÇİN BİR İLK OLACAKTI

İspanya'nın ilk yer gözlem uydusu SEOSAT-Ingenio'nun yörüngeye yerleşememesi ülkede hayal kırıklığına neden oldu.