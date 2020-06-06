Arkeologlar, Lidar sayesinde dev bir Maya harabesi buldu

Arkeologlar, kullandıkları Lidar teknolojisi sayesinde dev bir Maya harabesinin kalıntılarına ulaştı.

Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji olan Lidar, radyo dalgaları yerine ışık kullanıyor.

Son yıllarda birçok kullanım alanı olan bu teknoloji, özellikle kendi kendini süren otomobillerin çevreyi algılamasında kullanılıyor. Aynı zamanda bu yıl tanıtılan yeni iPad Pro modellerinde karşımıza çıkan Lidar teknolojisinin, yeni iPhone 12 modellerinde de yer alması bekleniyor.

MAYA KALINTILARI BULUNDU

Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar, Lidar sistemini kullanarak Meksika'nın güneydoğusundaki Maya bölgesini havadan taradı. Çalışma sonucunda Maya tören alanının kalıntılarına rastlandı.

Radyokarbon tarih analizine göre bu yerleşim yerinin yaklaşık 3 bin yıl önce inşa edildiği söyleniyor.

Arizona Üniversitesi antropoloji profesörü Takeshi Inomata, "Lidar teknolojisi kullanarak bir uçaktan lazer ışınları yaydık. Bazı lazer ışınları ağaçlara nüfuz ederek zeminin şeklini ortaya çıkardı. Keşfettiğimiz bölgenin üzerinde yürüdüğünüzde, sanki doğal manzaranın bir parçasıymış gibi görünüyor. Ancak bölgenin aslında ne olduğu, Lidar teknolojisi sayesinde netleşti." dedi.

DİĞER HARİTALANDIRMA YÖNTEMLERİNE GÖRE ÇOK HIZLI

Arkeologlar, bölgenin yapısını zeminden haritalamaya kalkıştıklarında bu oldukça zaman alacaktı. Ancak Lidar sayesinde bölgenin haritası kısa sürede oluşturuldu.

Lidar teknolojisinin kullanıldığı ilk arkeoloji çalışması bu değil. Bilim insanları, 2016 yılında yine havadan Lidar görüntüleme teknolojisini kullanarak Kamboçya'daki bir ormanın altına gizlenmiş uzun bir kayıp şehrin haritasını oluşturmuşlardı.