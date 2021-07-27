Artan vakalar nedeniyle iPhone 13 sanal ortamda tanıtılacak

Apple, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle planlarında değişiklik yaptı. Şirket, iPhone 13 serisini geçen yıl olduğu gibi yine internet üzerinden tanıtacak.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtım etkinliğini internet ortamına alan şirket, bu yıl da benzer bir strateji izleyecek.

Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 13 serisini eski günlerdeki gibi seyircilerin de katılımıyla yapmayı planlıyordu.

Ancak Bloomberg editörü Mark Gurman, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Apple'ın bu kararından vazgeçtiğini ve etkinliği yine internet üzerinden gerçekleştireceğini söylüyor.

APPLE, EVDEN ÇALIŞMA KARARINI UZATMIŞTI

Apple CEO'su Tim Cook, kısa süre önce şirket çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve tüm çalışanların eylül ayından itibaren haftada en az üç gün ofise gelmeleri gerektiğini söylemişti.

Ancak çalışanların verdiği tepkiler ve artan vaka sayıları, şirketin bu kararı bir ay ertelemesine neden oldu.

Herhangi bir risk almak istemeyen ABD'li şirket, iPhone 13 modellerini eylül ayına yetiştirmeye odaklandı. Geçtiğimiz yıl, virüs nedeniyle yeni iPhone'lar ekim ayında tanıtılmıştı.