Artemis Projesi nedir

Artemis Projesi, NASA'nın Ay'a insan göndermeyi planladığı ve şu anda üzerinde çalıştığı bir uzay görevidir.

29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

HEDEF AY'A İNMEK

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.

Keşiften sonra ABD dışında diğer ülkelerin uzay kuruluşları da dikkatini bu yöne çevirdi.

Artemis programı kapsamında şu ana kadar kesinleşmiş üç uçuş bulunuyor. 2021, 2022 ve 2024'te gerçekleştirilecek bu görevlerde her şey planlandığı gibi giderse 2030'a kadar uçuşlar devam edecek.

Artemis programı tamamlandığında Ay'ın yerleşme ve kolonizasyon için hazır hale geleceği düşünülüyor.

AY YÖRÜNGESİNE İSTASYON KURULACAK

NASA'nın üzerinde çalıştığı Artemis programı ile Ay'a yeniden astronot gönderilmesi ve burada uzun vadeli bilimsel çalışmalar yapılması planlanıyor.

Şirket, uzun süreli Ay görevlerinin yapılabilmesi için Ay'ın yörüngesinde bir geçiş istasyonu inşa edecek.

Şu anda Dünya yörüngesinde hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir benzeri olacak Ay istasyonunda, yine mürettebat ve çeşitli ekipmanlar yer alacak.

Ay'a gidebilmek için bir basamak olarak kullanılacak yeni uzay istasyonu, aynı zamanda gelecekteki Mars görevleri için de geçiş istasyonu olarak görev yapacak.

Ay geçidi istasyonunun inşasını NASA tek başına üstlenmeyecek. Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı gibi kurumlar da istasyona çeşitli bileşenler dahil edecek.

Eğer her şey yolunda giderse, NASA söz konusu Ay istasyonunu 2024 yılında tamamlayacak ve aynı yıl içinde Ay'a astronot gönderecek.

NASA SPACEX İLE ANLAŞTI

Şu ana kadar birlikte bir birçok projeye imza atan NASA ve SpaceX, Ay istasyonu için de geçtiğimiz aylarda anlaşma sağlamıştı. NASA, Artemis programının bir parçası olan Ay geçidi projesinin ilk ticari ortağı olarak SpaceX'i resmen açıklamıştı.

SpaceX; Dragon XL kapsüllerini kullanarak, ekipmanların yer aldığı kargoları Falcon Heavy rokeriyle Ay yörüngesindeki istasyona taşıyacak.

ARTEMIS GÖREVİNDE KULLANILACAK UZAY ARAÇLARI

Orion:

ABD'nin NASA uzay keşif misyonu için geliştirilen Mürettebat Keşif Aracı Orion insanlı derin uzay görevleri için tasarlandı. Isı kalkanı, Dünya atmosferine girerken oluşacak 2 bin 800 santigrat dereceye dayanıklı olarak tasarlanmış araç, Ay yörüngesindeki istasyona 6 ay boyunca kenetlenmiş bir şekilde kalabilecek.

Ayrıca mürettebatı kendi başına 3 hafta yaşatabilecek kapasiteye sahip olacak Orion, taşıyacağı güneş panelleri sayesinde Güneş enerjisinden faydalanılabilmesini sağlayacak.

Artemis iniş aracı:

NASA, 2024 yılında Ay'a inecek bir ay inicisi için firmalarla çalışmalarını sürdürüyor.

30 Nisan 2020'de NASA yöneticisi Jim Bridenstine, iniş aracı geliştirmesi için adaylar arasından 3 şirketi seçtiklerini duyurdu. Bunlar SpaceX, Dynetics ve Blue Origin öncülüğundeki Ulusal Takım.

NASA'nın şirketlerle imzaladığı kontrat 10 aylık süreye sahip. Kurum, sürenin sonunda hangi şirketi seçtiğini açıklayacak. NASA, şirketlere yaklaşık 1 milyar dolarlık teşvik paketi sunuyor.

ARTEMIS UZAY GİYSİLERİ

Artemis programında iki uzay giysisi kullanıacak: xEMU (Exploration and Extravehicular Mobility Unit) ve OCSS (Orion Crew Survival System).

xEMU, Ay yüzeyine inmek için giyilecek ve 8 saaye kadar dayanabilecek. Zaman kaybı yaşanmaması için hareketli eklemler ve rulmanlar içerecek. Bunların dışında klasik uzay giysilerinde bulunan kask, sırt çantası gibi kısımları mevcut.

OCSS ise fırlatma sırasında ve geri dönerken basınçtan korunmak için giyilecek.



