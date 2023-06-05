Artık ücretli olabilir! Twitter, çeviri özelliğini kaldırdı Twitter farklı dildeki tweet'lerin bütün kullanıcılar tarafından okunabilmesi için kullanılan "çeviri" özelliğini kullanımdan kaldırdı.

AA

Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya devi Twitter, son zamanlarda aldığı kararlar ile tepki topluyor.

Twitter, farklı dildeki tweet'lerin bütün kullanıcılar tarafından okunabilmesi için kullanılan "çeviri" özelliğini kullanımdan kaldırdı.

Çeviri özelliğinin kapatılması ilk başta kullanıcılar tarafından bir sorun zannedildi. Ancak, bu özelliğin şu anda tüm kullanıcılar tarafından kullanılamadığı ifade ediliyor.

Ücretli olabilir

Tweet gönderimi sırasında çökme sorunları yaşandığı için çeviri özelliğinin kapatıldığı öne sürülse de bazı kullanıcılar, bunun sebebinin Twitter Blue olabileceği belirtiliyor.

Elon Musk'ın, Twitter Blue satışı yapmak için bu özelliği Blue abonelerine özel açacağı iddia ediliyor.