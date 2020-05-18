ASELSAN, yerli video konferans uygulamasına öncülük edecek

ASELSAN; kurum çalışanları ve tedarikçileriyle yapılacak video konferans görüşmelerinde, yerli ve milli olanaklarla geliştirilen uygulamayı kullanacak.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanması, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep artırmıştı.

Ancak Zoom, geçtiğimiz üç aylık dönemde ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirilmesine rağmen, güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamaya olan güven bir hayli azalmıştı.

Bu tür uygulamalara alternatif olarak geliştirilen yerli çözümler için çalışmalar yoğun şekilde sürerken, şirketler ve kurumlar da bu teknolojileri bünyelerine katmaya yönelik adımlar atıyor.

ASELSAN YERLİ VE MİLLİ VİDEO KONFERANS UYGULAMASINA GEÇİYOR

ASELSAN iştiraki BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, dünyada yaygın olarak kullanılan kimi uygulamaların kullanıcılarının çalınan verilerinin satışa konulmasıyla gündeme gelen güvenlik ihtiyacına çözüm olması adına, XperMeet isimli video konferans uygulaması geliştirdi.

Türkiye’nin lider savunma ve yüksek teknoloji şirketi ASELSAN ise bu arayışlar kapsamında yerli ve güvenli video konferans uygulamalarının kullanımına öncülük edecek.

Bu alandaki ihtiyaçları için farklı çözümlerden yararlanan ASELSAN, BİTES'in yerli video konferans sistemini kullanmaya başladı.

ASELSAN, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen, uçtan uca şifreleme yöntemi ile maksimum seviyede güvenli iletişim hizmeti sunan uygulamayı tercih etti.

Şirket, uygulama için küresel pazarlarda XperMeet, Türkiye'de ise "BizBize" isimlerini kullanacak. BizBize, ürünü kullanan kurumlara göre farklılaştırılacak, örneğin ASELSAN için "BizBize ASELSAN" adıyla gibi özel logo ve arayüz oluşturulacak.

Uygulama ayrıca ASELSAN'ın yanı sıra SAHA İstanbul, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği gibi çeşitli kurum ve kuruluş tarafından kullanıldı.

BİZBİZE UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Sınıf oluşturma, görüntülü görüşme yapma, sesli arama ve mesajlaşma gibi özellikler sunan yerli video konferans uygulaması BizBize; ızaktan toplantılar, eğitimler, paneller ve webinarlar düzenlemek için kullanılacak.

ULAK İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK

Milli mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK ile entegre olacak ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre şirket içi sunucularına da kurulabilecek uygulama, hiçbir güvenlik açığına yer vermeyecek.

Uygulama; finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından da sorumluluklar üstlenebilecek.

Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki birlikleri ve ofislerindeki personelle eğitim ve görüntülü görüşme ihtiyacı uygulamayla karşılanabilecek. Bu çözümlerin, ASELSAN'ın kripto ve güvenlikle ilgili cihazlarıyla entegrasyonuyla güvenli bir iletişim kanalı oluşturulabilecek.





HAZİRAN AYINDA MOBİLDE KULLANILABİLECEK

Şu an için internet tarayıcıların son versiyonlarında verimli şekilde çalışan uygulama, önümüzdeki ay mobil platformlarda da kullanılabilecek.

Böylece uygulamanın yaygınlaşması ve bireysel kullanıcıların da kullanımına sunulması bekleniyor.