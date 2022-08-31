Askeri uçaklar, derin sulardaki denizaltıları nasıl tespit ediyor

Askeri uçaklar, derin sulardaki denizaltıları nasıl tespit ediyor

Binlerce metre yükseklikten uçan askeri uçaklar, denizin derinliklerindeki denizaltıları nasıl tespit ediyor? Gelin bu soruya birlikte yanıt verelim.

Gemilerin denizaltılardan daha iyi olduğu birçok şey var. Örneğin gemiler; çok daha büyüktür, daha fazla kapasiteye sahiptir, inanılmaz miktarda kargo taşıyabilir, insanoğlunun bildiği en güçlü silahlardan bazılarını barındırabilir ve fırlatabilir.

Gemilerin denizaltılara göre üstün olduğu çok fazla alan var. Bununla birlikte, bir denizaltının normal bir gemiye göre belirleyici avantajı, denizaltının istediği zaman gözden kaybolabilmesidir.

Bir denizaltının su altında kalırken dalış yapma ve seyahat etme yeteneği, onu dünya sularında çalışan en kıskanılacak makinelerden biri yapar.

Almanların, her iki dünya savaşında da düşman gemilerini pusuya düşürmek ve hareketlerini bozmak için uluslararası sularda "saldırı denizaltıları" konuşlandırmasının nedeni budur.

O günlerde dalgaların altında bir denizaltının varlığını tespit etmek neredeyse imkansızdı; hem askeri hem de ticari gemilerin yakınlarda bir denizaltı olup olmadığını bilmelerinin hiçbir yolu yoktu.

Bununla birlikte, sonar ve diğer askeri teknolojilerin gelişmesi sayesinde, denizaltılar artık sadece yakındaki gemiler tarafından değil, aynı zamanda su yüzeyinin binlerce metre üzerinde uçan uçaklar tarafından bile tespit edilebilir hale geldi.

Su altında denizaltıların varlığını tespit etmenin birkaç yolu vardır, ancak bu içeriğimizde, belirli bir bölgede bir denizaltının varlığını tespit etmek ve doğrulamak için askeri uçaklar tarafından uygulanan yöntemlere göz atacağız.

Ses dalgaları

Askeri uçakların denizaltıları tespit etmede kullanıkları ilk yöntem SONAR. Basitçe söylemek gerekirse, SONAR (SOund NAvigation Ranging), belirli bir bölgedeki nesneleri algılamak/bulmak için ses dalgalarına dayanan bir tekniktir.

SONAR, ses dalgalarını kullanarak cismin boyut, uzaklık ve diğer verilerini bulur. Bu sistem, sesin su altında yayılmasını kullanarak su altında/ üstünde gezmeyi, haberleşmeyi ve diğer cisimleri tespit etmeyi sağlayan bir tekniktir.

İkinci yöntem: Sonobuoy

Muhtemelen "Sonobuoy" terimini daha önce hiç duymadınız. Sonobuoy, bir uçaktan veya gemiden düşürüldüğünde denizaltıları tespit etmeye ve su altı araştırmaları yapmaya yardımcı olabilecek taşınabilir bir sonar sistemidir.

Sonobuoy'lar, bidonlarda paketlenir ve uçağa monte edilir. Uçak suyun üzerinde belirli bir bölgeden geçtiğinde uçaktan atılırlar. Görevin doğasına uygun olarak kullanılan aktif, pasif ve özel amaçlı sonobuoylar olmak üzere üç ana tip sonobuoy vardır.

Sonobuoy'lar nasıl çalışır

Bir uçak, genellikle su altında çalışan bir denizaltı aramakla görevlendirildiği bir 'hedef alanına' sahiptir. Hedef alanın boyutu, uçağın araması gereken denizaltı tipine bağlıdır.

Örneğin, nükleer denizaltılar daha fazla hareket kabiliyetine sahiptir, bu nedenle uçak mürettebatı nükleer bir denizaltı arıyorlarsa daha büyük bir hedef alana sahip olacaktır.

Uçak, hedef alanın üzerindeki boşluğa ulaştığında, denizaltının yüzeyde olup olmadığını belirlemek için hızlı bir radar araması ve ardından görsel bir arama (sensörler ve yerleşik ekipman kullanarak) yapar.

Denizaltı yüzeyde bulunamazsa, uçaktan sonobuoy tüpleri denizin yüzeyine bırakılır.

Bir sonobuoy, su yüzeyine temas ettiği anda açılır ve önceden programlanan derinliğe doğru inmeye başlar.

Cismin üstünde, yüzeyin üzerinde kalan bir radyo frekansı anteni bulunur. Sonobuoy'un sabit bir şekilde dalması için yüzeyinin hemen altında bir yelken bulunur. Ayrıca cihazın alt kısmında, akustik enerjiyi toplayan ve dönüştüren bir dönüştürücü de vardır.

Konuşlandırılan sonobuoy'un ilettiği veriler, uçağın yerleşik bilgisayarlarında görünür ve analiz edilir. Uçaktaki yetkili, daha sonra bu verileri veritabanlarıyla karşılaştırır ve bir eşleşme bulunursa yakınlarda bir denizaltı olduğu varsayılır.

Ancak, denizaltının o bölgedeki varlığını fiilen doğrulamak için, bu sefer aktif olan başka bir sonobuoy daha konuşlandırılması gerekir.

İkinci sonobuoy, su altında her yöne akustik dalgalar yayar. Bu dalgalar yakındaki bir denizaltıya çarptığında ana sisteme geri dönerler.

Bu yöntem, sadece yakınlarda bir denizaltının varlığını doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda denizaltının su altındaki konumunun belirlenmesine de yardımcı olur.

Sonobuoy tarafından yapılan işi daha da doğrulayan Manyetik Anomali Tespiti gibi birkaç başka yöntem daha vardır. Ancak, düşman denizaltılarının tespiti söz konusu olduğunda, sonobuoy'lar tüm dünyadaki donanmalar için ilk ve en popüler seçimdir.