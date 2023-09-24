Asteroitten örnek toplayan NASA kapsülü Osiris-Rex, Dünya’ya döndü NASA'nın Osiris-Rex kapsülü, Bennu adlı asteroitten topladığı örnekler ile Dünya'ya başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

İHA

NASA’nın 2016'da Bennu adlı asteroitten örnek toplamak için fırlattığı Osiris-Rex kapsülü, görevini başarıyla tamamladı.

Bennu’dan yaklaşık 250 gram kaya ve toz örneği toplamayı başaran Osiris-Rex, Dünya atmosferine girmesinin ardından ABD’nin Utah eyaletinde Savunma Bakanlığına ait Utah Test ve Eğitim Sahası olarak bilinen çöl bölgesine paraşütle başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Uzmanlar, Dünya'ya yakın olan karbon bakımından zengin asteroitin, güneş sisteminin en eski tarihine ait bir zaman kapsülü görevi gördüğünü ifade etti.

Örnekler uluslararası bir grup tarafında da incelenecek

NASA’nın bir asteroitten örnek toplamaya yönelik ilk görevinin başarıyla tamamlanmasının ardından toplana örneklerin 4’te 1’i incelemeleri için dünya çapındaki 38 kurumdan ve 200'den fazla kişiden oluşan bir gruba verilecek.

Bennu’nun Dünya’ya çarpacağı öne sürülmüştü

Osiris-Rex ekibindeki bilim insanları 2021’de, Bennu’nun muhtemelen Dünya'nın yörüngesine sürüklenebileceğini ve Eylül 2182'ye kadar gezegene çarpabileceğini öne sürmüştü. Söz konusu iddianın gerçekleşme ihtimali ise yüzde 0,037 olarak hesaplanmıştı.

Osiris-Rex’in yeni görevi Apophis olabilir

Osiris-Rex, 2016 fırlatılmasının ardından 2018’de Bennu’ya ulaşmış, 20 Ekim 2020’de örnek toplamıştı. Osiris-Rex, 10 Mayıs 2021’de ise Dünya’ya geri dönüş yolcuğuna başlamıştı. Osiris-Rex’in görevini başarıyla tamamlamasının ardından Dünya'ya yakın bir başka asteroit olan Apophis'i keşfetmek üzere yola çıkması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)